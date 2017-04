"Las ayudas de emergencia no pueden tardar tanto"

Laila es el nombre ficticio que usamos para entrevistar a una mujer que lleva 19 años viviendo en España y que ahora está compartiendo piso con una compañera y con su hijo de 19 meses. Sobrevive con un trabajo de limpiadora de tres horas a la semana y sale adelante gracias a la ayuda que le presta su familia, cuando puede, ya que no ha encontrado un trabajo que le permita poder pagar los gastos más básicos.

-¿Qué recursos ha solicitado y qué respuesta ha obtenido?

-El pasado mes de octubre pedí en Servicios Sociales la ayuda de emergencia, que fue aceptada el 27 de diciembre pero hasta abril no me han ingresado los 900 euros. Puse una reclamación el 13 de marzo en el Ayuntamiento donde me dijeron que pasadas dos semanas me respondían y a día de hoy no he tenido respuesta. También pedí la ayuda al alquiler de la Junta en agosto de 2016 y todavía no se ha publicado la lista de las personas aceptadas. Tuve que acudir a asociaciones como Granada Acoge o Cruz Roja que me han ayudado a pagar el alquiler durante dos meses.

-¿Con alguna ayuda ha llegado a cubrir sus necesidades?

-No. Es incomprensible que una ayuda, que se hace llamar de "emergencia", llegue a los cuatro meses después, cuando se supone que la gente la pide por una necesidad urgente en el momento y también es intolerante que las ayudas al alquiler lleguen casi dos años después de haberla pedido. Con este panorama no se puedan solucionar los problemas urgentes.