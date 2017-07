Los ayuntamientos suspenden en eficiencia energética

Más de la mitad de los ayuntamientos de Granada carecen de planes estratégicos o líneas de acción en materia de eficiencia energética, y el 100% no lleva a cabo ninguna estrategia en materia de Desarrollo SMART. Así lo pone de relieve un informe elaborado por Apadge, la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos, a partir de una encuesta cumplimentada por más de 50 ayuntamientos de la provincia.

Sólo el 36% de los ayuntamientos incluidos en la muestra disponen de un plan estratégico de eficiencia energética que está en marcha, frente al 43% de los ayuntamientos que están en fase de redacción de necesidades y oportunidades en la materia y al 14% que disponen de plan estratégico pero que no está en ejecución. Con todo, la preocupación por la eficiencia energética en la provincia es alta, ya que sólo un 7% no hace nada.

La causa de esta escasa penetración de los planes de eficiencia energética en Granada tiene que ver, para la mayoría de los ayuntamientos, con la falta de recursos económicos (43%), seguido por la falta de ayuda institucional (28%), la falta de profesionales (12%) y la falta de formación (9%).

Más preocupantes son los datos referidos a las políticas SMART en los municipios. El 69% de los ayuntamientos afirma no hacer nada en materia de desarrollo SMART, sólo un 5% dispone de un plan, pero no está ejecutándose y el 26% está en fase de identificación de oportunidades. Como en el caso de las políticas de eficiencia energética, es la falta de recursos la principal causa aducida por los ayuntamientos para no acometer acciones (48%), si bien en muchos casos (19%) se debe simplemente a la inexistencia de iniciativas.

Las estrategias para la reducción de la Huella de Carbono sí cuentan en la provincia de Granada con una mayor penetración, si bien con un grado de desarrollo demasiado tímido o incipiente. De este modo, el 47% de los ayuntamientos consultados afirma tener un plan estratégico para la reducción de la Huella de Carbono pero no lo están ejecutando. Sólo el 24% de los ayuntamientos sí están acometiendo acciones en este ámbito, pero un porcentaje similar, el 24%, afirma no hacer nada para la reducción de Huella de Carbono.

En materia de Empleo Verde, el alcance de las políticas estratégicas en la provincia de Granada no es mucho mejor. El 40% de los municipios no hace nada en esta materia, y el 45% están en fase de definición de la estrategia. El 5% dispone de Plan Estratégico pero no está ejecutándose, y sólo un 10% cuenta con una estrategia efectiva de fomento del Empleo Verde.

El informe aborda la penetración de las políticas de rehabilitación. Aquí la sensibilidad es mayor, pero sólo el 22% de los municipios dispone de Plan Estratégico.