"Las bacterias no van a dar tregua, la vida siempre sigue"

"La vida se abre camino" es el quid de la película Parque Jurásico y también la de un laboratorio capitaneado por Daniel López Serrano, que recuerda sonriendo esa frase al hablar de su último descubrimiento. Se trata de las 'superbacterias' y de cómo combatirlas desde dentro. No se busca la guerra frontal sino el modo de debilitar al enemigo en sus propias filas. López Serrano, junto a su equipo en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid han logrado encontrar el talón de Aquiles de la bacteria MRSA o Methicilin-resistant Staphylococcusaureus, que en 2016 infectó a 180.600 personas, de las que 36.400 fallecieron. Causa 30 veces más muertes que los accidentes de tráfico y si las cuentas siguen esta tendencia, en 2050 provocará más muertes que el cáncer. Este caballo de Troya lleva apenas unos meses terminado y ya le ha valido el primero de los reconocimientos, el de Premio Ciencias de la Salud-Fundación Caja Rural Granada que se entregará hoy.

-¿Qué son y cómo funcionan estas 'superbacterias'?

-El Staphylococcusaureus normal y corriente es una bacteria que forma parte de la flora del cuerpo humano, está en la piel de todos. Solamente se convierte en patógena cuando se internaliza dentro del cuerpo mediante procesos quirúrgicos, una inyección o un catéter... Todo lo que implique romper la piel supone un riesgo de que la bacteria entre y se convierta en un patógeno muy potente. Aunque no comporta mucho peligro porque puede ser eliminado por antibióticos, el problema es que la cepa ha evolucionado y ha adquirido resistencia a todas las penicilinas que hay en el mercado: es el MRSA, Estafilococo resistente a la meticilina -la meticilina es el buque insignia de los antibióticos-. A parte de eso, las infecciones de MRSA estaban asociadas a gente inmunodeprimida que se encuentran en hospital y que están con las defensas flojas. O sea, que una persona sana no tenía que tener ningún peligro, lo que pasa es que ahora esa cepa ha evolucionado otra vez y ahora también infecta a gente sana. Por ejemplo en colegios, guarderías y comedores... Lógicamente es una bacteria más fuerte, no sólo porque sea resistente a los antibióticos sino porque ahora esta nueva cepa también es capaz de resistir el sistema inmune del humano.

-Por lo tanto, no hay nada que la pare.

-Hay antibióticos que se usan pero tienen efectos secundarios como problemas en el hígado o intoxicaciones, lo que pasa es que cuando alguien tiene una infección de esta bacteria es tan grave que tienes que elegir, es mejor optar por un medicamento que sea algo tóxico en ese caso. El MRSA afecta a todos los órganos que toque y a la sangre: donde pare infecta.

-¿Por qué ha evolucionado tanto esta cepa?

-La evolución es un proceso natural. Si pones una presión tan fuerte como es la de los antibióticos y su uso excesivo la bacteria por propia existencia tiene que mutar. Como dicen en Parque Jurásico, "la vida siempre encuentra el camino". Lo que necesitamos es disminuir el consumo para ralentizar ese proceso evolutivo.

-Su estrategia es atacar el MRSA desde dentro.

-Es una posibilidad interesante pero también hay que trabajar en nuevos antibióticos y concienciar a la sociedad de el buen uso de estos. Por ejemplo en ganadería se hace un uso descontrolado y ahí es donde se generan infecciones muy serias. Evitar todo esto es el futuro, pero ellas no van a dar tregua, la evolución siempre sigue. Es inevitable.

-¿Cómo luchan ustedes contra la 'superbacteria'?

-Nosotros hemos visto que la bacteria organiza su membrana en compartimentos y en uno de ellos es donde se aloja la maquinaria de resistencia a antibióticos, nosotros conseguimos romper esas zonas que añadiéndole un compuesto, hace que esa maquinaria deje de funcionar. En ese momento cuando la tratas con el antibiótico normal, puedes matarla. Es hacer que vuelva a su versión 1.0.

-¿Ahora mismo en qué momento del estudio se encuentran?

-Vamos a empezar a analizar datos de clínica mediante big data. Yo no sería capaz de realizar un estudio clínico, primero porque no soy epidemiólogo y segundo porque no tengo la financiación.

-Los datos sobre la infección de esta bacteria y su mortandad son escandalosos, ¿Cuándo se implantará en los hospitales?

-Será en unos 6 años. En cuanto se analicen los datos y si se ve que son prometedores, estoy seguro de que alguien tomará este estudio y lo sacará adelante porque el beneficio es brutal.

-Tenemos nuevo ministro de Ciencia, Pedro Duque. Para terminar, qué mensaje le mandaría.

-Estoy muy contento de que haya un nuevo Ministerio de Ciencia, creo que le dará un poco de visibilidad a todas las necesidades que tiene el I+D+I en España. Estoy seguro de que la capacidad que tiene este hombre de solventar problemas es limitada pero por lo menos hay una figura que puede reivindicar nuestras necesidades. Si nosotros no tuviéramos financiación europea nos quedaríamos muy cortos, porque la española es muy muy modesta.