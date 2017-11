Las bajas temperaturas dejan sin clase a 300 alumnos del Conservatorio

Unos 300 alumnos del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia han perdido clase por el frío. Es la queja de los estudiantes, que aseguran que no es posible trabajar en el Auditorio del centro por las bajas temperaturas. Según relataron, ayer no llegaba a los trece grados a la una de la tarde, cuando la norma establece que, como mínimo, la temperatura en un aula debe llegar a los 17 grados. Loreta Crovetto, representante de los alumnos, explicó que el consejo escolar del centro acordó la pasada semana cortar las clases. Finalmente, se descartó la medida por no ser competente el consejo en este tipo de decisiones. Sin embargo, según relató Crovetto, desde la dirección del Victoria Eugenia se indicó que en el caso de que no se llegue a los 17 grados centígrados no se impartirá docencia. El Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que donde se tengan que realizar trabajos sedentarios la temperatura debe oscilar entre los 17 y los 27 grados, algo que, aseguran los alumnos, se incumple en el centro. Según Lorena Crovetto, el pasado lunes ya se perdieron clases. Ayer tampoco pudieron trabajar, algo que "nos está perjudicando" por cuando que deben preparar una actuación para el próximo 3 de diciembre en Úbeda. En total, se han visto afectados los estudiantes miembros de dos orquestas, dos bandas, un coro, la big band y el ensemble de viento, enumera Crovetto, lo que supone un total de cerca de 300 alumnos. Mañana miércoles tienen previsto concentrarse frente a la Delegación para protestar por esta situación, de la que también se hizo eco el sindicato Ustea. De momento, no han presentado ninguna denuncia ante la Administración por la situación del centro.

El edificio en el que se ubica el Conservatorio Superior Victoria Eugenia está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone una seria dificultad a la hora de acometer reformas.

Desde la Delegación provincial de Educación se explicó que "una de las calderas ha presentado alguna avería en el pasado que se solucionaron en su momento". Pese al arreglo, "hace unos diez días, la dirección del centro ha comunicado a la Delegación Territorial que ha sido imposible su puesta en funcionamiento. Una vez analizada la situación, se ha aprobado un presupuesto cercano a los 40.000 euros para su sustitución" y se prevé que "este problema estará resuelto en las próximas semanas". Desde Educación aseguraron que "la docencia y el funcionamiento ordinario del centro no debería verse alterada en su actividad ya que una reorganización temporal de espacios y horarios debería permitir al centro mantener su actividad ordinaria".