El bipartidismo resiste y marca distancias con la nueva política

El bipartidismo se hace fuerte en Granada. Es la conclusión más evidente del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno 2017, realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR). A la hora de valorar la intención directa de voto de los 400 encuestados, salta a la vista que de celebrarse ahora nuevas elecciones generales el PP sería el partido con mayor respaldo (23,9%) superando en menos de cuatro puntos al PSOE, que obtendría un 19,6% de los apoyos.

No obstante, el crecimiento de Ciudadanos (13,9%) haría recortar distancias con las dos grandes marcas políticas. Es más, ese comportamiento escenifica el sorpasso a Podemos, que se quedaría en el ranking como cuarta fuerza con un 7,9%, superando en tres puntos a Izquierda Unida (4,9%).

Ciudadanos le daría el 'sorpasso' a Podemos en las urnas en la cita nacional y regional

El salto de la formación naranja también se confirmaría en un escenario hipotético de celebrarse comicios autonómicos. La organización liderada en Andalucía por Juan Marín lograría un 9,5% y Podemos algo más de un punto menos (8,4%). Al margen de ese detalle, la rivalidad entre PSOE y PP centra todo el protagonismo puesto que la distancia entre ambos es solo de 0,3 puntos a favor de los socialistas. Así, el partido liderado por Susana Díaz lograría una pírrica victoria puesto que la intención de voto que manifiestan los encuestados es del 22,9% frente al 22,6% de los apoyos que suma el PP. A todo esto, IU se quedaría con un 4,6%.

Dentro de los resultados que se derivan del último Egopa no hay que pasar por alto el destacado porcentaje de personas que manifiesta no saber o directamente no contesta a la pregunta de a qué partido votaría. En el caso de unas generales, el 23,4% se adscribe a esta opción mientras que a tenor de las autonómicas esa cifra aumenta hasta el 25,6%. Es decir, un cuarto de la población no tendría claro a quién votar.

La resistencia del bipartidismo también queda patente en este estudio cuando en la comparativa de los resultados de la provincia con el del conjunto de Andalucía -dentro de unas hipotéticas autonómicas- el porcentaje de apoyos para PSOE y PP sería mayor respecto a la cifra regional. De este modo, los socialistas sacarían 1,5 puntos más en Granada en la comparativa con toda Andalucía (21,4%) y el PP algo más al sobrepasar en la provincia en 1,7 puntos los apoyos del conjunto de la región (20,9%). Dinámica compartida a aludir a unas elecciones generales.

La nueva política se vería afectada por la pérdida de apoyos en esa relación directa con el resultado andaluz. C's lograría en Andalucía un 10,5% de los votos y en Granada esa cuota caería un punto (9,5%). En el caso de Podemos, el descenso es mayor al recibir el respaldo del 11,5% de los encuestados en la región y quedarse a nivel provincial con el apoyo del 8,4%. Tendencia que repite ante unas generales. No es la situación de C's que, a su favor, crece medio punto sobre la cifra autonómica.

En el conjunto de las provincias, el PSOE ganaría en cinco de ellas (Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva y Granada) mientras que pierde en tres (Málaga, Almería y Cádiz). El sondeo otorga al PSOE una victoria frente al PP de 2,4 puntos en estimación de voto.

En cuanto a la valoración media de líderes políticos, en el plano nacional el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder de C's, Albert Rivera, son los únicos que aprueban con un 5,39 y 5,1, respectivamente. Ninguno de los dirigentes andaluces aprueba. La lista la encabeza Juan Marín (C's) con 4,85 puntos y la cierra el popular Juanma Moreno (4,1).