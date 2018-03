Los bomberos amenazan con boicotear los actos del día del patrón

El conflicto de los bomberos y policías locales de la capital con el equipo de Gobierno continúa. Tanto es así que ayer varios efectivos anunciaron que hoy tienen previsto boicotear los actos para celebrar el día del Patrón, San Juan de Dios en el Carmen de los Mártires. Los efectivos han anunciado esta semana que van a dejar de hacer servicios extraordinarios con motivo de la pérdida de derechos laborales y los impagos por las horas extra.

La edil de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, declaró ayer que está previsto acordar un calendario de pagos. También dijo que fue el PP quien, a costa de no convocar plazas durante años, provocó la merma de la plantilla. No obstante, el edil de Economía, Baldomero Oliver, dijo el martes que no firmará un plan "imposible cumplir".