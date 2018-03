Los bomberos se plantan y deciden no hacer horas extra en un mes

La reunión del concejal de Personal, Baldomero Oliver, con los sindicatos de la Policía Local y los Bomberos logró cierta tranquilidad a los primeros pero no consiguió apagar el malestar de los segundos. En concreto, el edil mantuvo un encuentro con los sindicatos de Policía Local y Bomberos: SIPLG, SIP-AN, UPLB, CSIF y SAB para acabar con el conflicto de las horas extra y la pérdida progresividad de derechos laborales que se ha producido como consecuencia de la merma de la plantilla provocada por años sin convocatoria de plazas. Según indicaron los sindicatos de Policía Local a través de un comunicado, el encuentro estuvo caracterizado por el "buen talante y negociador por ambas partes". No obstante, no se llegó a desbloquear la protesta. De hecho, tal y como detalló José Navarro de SIPLG, aunque existe una clara voluntad de llegar acuerdos, esperarán a la próxima semana para tomar la decisión.

En concreto, los efectivos locales reclamaron un plan de pagos que garantice el cobro de las horas extra cuyas facturas se acumulan mes a mes desde hace años. Por otra parte, tal y como explicó José Ponce de SIPAN, también desean negociar las jornadas especiales pues se cobra igual un servicio nocturno en festivo que una mañana de lunes laborable a pesar de las evidentes diferencias.

Los sindicatos compartieron a través de Whatssapp un comunicado que insta a los efectivos a no apuntarse a ningún tipo de servicio voluntario lo que podría comprometer la seguridad en Semana Santa. En el caso de los Bomberos la decisión ha sido más radical. Según indicó ayer José Gabriel Hidalgo del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) los efectivos votaron ayer en asamblea a favor de iniciar hoy mismo una protesta por la que no realizarán ni una hora extra más. Una decisión que contó con el respaldo de los en torno a 80 efectivos afiliados al SAB.

Hoy tienen previsto comunicarlo al resto de efectivos para que se adhieran a una movilización que se prolongará durante un mes si no se llega a un acuerdo.

En el caso de los bomberos será, sin duda, más difícil para el equipo de Gobierno rebajar el malestar. Cansados de ser llamados "diariamente" para hacer horas extra ante la evidente escasez de personal, el SAB ha solicitado que Personal se comprometa a convocar unas oposiciones en 2019 que incorporen 20 plazas. "Son las mínimas que necesitamos para recuperar nuestros derechos pues tenemos demasiado trabajo a lo que se suma que no nos dejan hacer cambios de guardia o pedir días de asuntos personales", declaró.

En el mismo día, el Ayuntamiento presentó un nuevo sistema de comunicación que ha sido implementado en la Central de Coordinación de la Policía Local a través de un software operativo por medio de dispositivos de tableta electrónica que permitirá una respuesta "rápida" de los agentes en las emergencias ciudadanas. El equipo de gobierno continúa así con el proyecto de modernización de los servicios humanos y materiales de la Policía Local y que, en este caso, pasa por la incorporación e implantación de "los últimos avances tecnológicos" en el sistema de comunicación existente entre el Centro de Coordinación de Emergencias .

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, explicó ayer que la capital abordará en varias fases la implantación del nuevo sistema de comunicación, si bien ya ha comenzado a ser operativo gracias a la entrada en funcionamiento del nuevo software, elaborado por los servicios informáticos de la Policía Local, y la adquisición de 17 dispositivos de 'tablet' entregados a las patrullas.