"Los botellones masivos han vuelto a las calles y el PSOE no fue capaz de evitarlos"

Lo que para el equipo de Gobierno socialista fue una jornada tranquila para el grupo popular fue todo lo contrario. La portavoz del PP, Rocío Díaz, lamentó ayer que el Día de la Cruz en Granada haya servido para constatar "que los botellones masivos han vuelto a las calles y que el gobierno socialista no ha sido capaz de evitarlos". Así, el PP "ni entiende ni comparte el balance tan optimista y positivo que se ha hecho desde el PSOE, después de haber constatado que en muchos puntos del Centro, del Albaicín y del Realejo se han congregado cientos de jóvenes para beber en la calle".

Díaz, destacó que no sólo se bebió en torno a las tres barras que habían sido autorizadas, sino que también se organizaron espontáneos botellones en puntos como la Plaza Larga del Albaicín o el Campo del Príncipe, en el Realejo. "Nos quedamos anonadados cuando el PSOE se ha referido a estas concentraciones como 'microbotellones', cuando hay imágenes que revelan que no tuvieron nada de 'micro', porque había en ellos cientos de personas. Vimos riadas de gente con bolsas por la calle con rumbo a esos sitios", enfatizó.

El resto de grupos de la oposición hicieron un balance positivo. Desde Ciudadanos, Manuel Olivares, mostró su satisfacción ante" la vuelta de las barras porque "entedemos que hay que potenciar las tradiciones". No obstante, prefirió no hacer más valoraciones hasta conocer el informe policial. Desde Vamos Granada, la portavoz, Marta Gutiérrez, aplaudió el desarrollo de las Cruces "de forma festiva y sin incidentes". No obstante, reconoció que siempre hay cuestiones que mejorar para garantizar "el respeto y la convivencia". Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, se mostró partidario de mantener esta fórmula que ha supuesto una mejora de la participación si bien criticó que faltara "presencia policial".