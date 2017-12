"No es bueno que un juez se interese sobre la actividad jurisdiccional de un compañero"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no ve "bueno ni conveniente" que un juez "se interese u opine sobre la actividad jurisdiccional de otros compañeros", por lo que ha llamado a la prudencia y la cautela de los jueces a la hora de emitir opiniones. Del Río se refirió así a unas recientes declaraciones de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, quien dijo que, aunque tiene "la mejor" de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera "una incertidumbre fea" la sentencia que se pueda dictar.

Para el presidente del alto tribunal andaluz, "no es bueno ni conveniente en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que un juez o una juez se interese u opine sobre la actividad jurisdiccional de otros compañeros".

Del Río señaló que "en principio", todos los miembros de la carrera judicial "son independientes y así lo están demostrando en el día a día", incidiendo en que "no es bueno" opinar sobre un asunto "que además se está empezando a enjuiciar". A su juicio, hay que ser "muy prudente" a la hora de lanzar opiniones "que luego afectan a la imagen y a la realidad".

Según Del Río, "cualquier juez está absolutamente hoy día convencido de que no va a admitir presiones ni va a hacer presiones, y por tanto va a enjuiciar con arreglo a derecho y no por presiones políticas". Ése, dijo, es "el mensaje que hay que mandar a la sociedad porque es lo que nos permite ganar en autoridad y en legitimidad. Cualquier otro mensaje no es bueno para el sistema de justicia".

En una conferencia ofrecida hace unos días en Valencia sobre independencia judicial, Alaya defendió la "exhaustiva" instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya "muchísima prueba documental" con elementos "irrefutables" que la avalan, pero advirtió sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular.