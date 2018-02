Se 'busca' portavoz para Vamos Granada

El Ayuntamiento acogerá hoy un pleno ' intenso', por llamarlo de alguna forma. La crisis de Vamos Granada centrará parte de una sesión que contempla en el punto número 2 dar cuenta por el pleno del pase a concejal no adscrita de Pilar Rivas por su expulsión de Vamos Granada. Sin embargo, para los dos concejales restantes Luis de Haro y Marta Gutiérrez a este orden del día le faltan matices. Nada se dice sobre quién será reconocido por el Ayuntamiento de Granada como portavoz de la agrupación lo que sin duda llevará a polémica. ¿Quién tendrá el turno de palabra cuando se inicien los debates entre los grupos municipales para votar? El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, lo tiene claro: el que decida Vamos Granada.

"Hay un serio conflicto dentro de este partido que afecta a la organización de su grupo municipal y tendrán que ser ellos quienes se aclaren de una puñetera vez", dijo ayer el concejal recalcando que "no se le puede pedir a un equipo de Gobierno, a un alcalde y a un pleno que le pongamos orden a este grupo o partido respondiendo a unos intereses estrictamente personales de sus integrantes. Sobre esto destacó que deben aclararse cuanto antes pues hay incluso partidas económicas designadas a los grupos que no se sabe a quién se deben ingresar. Tampoco cobra lo mismo un portavoz que un edil...

A juicio de Baldomero Oliver lo que no puede ser es que al no ponerse de acuerdo entre ellos tenga que venir "papá alcalde" a decidir y amenazar con que si no lo hace "se va a enterar". En cuanto a quién le darán la palabra, el edil confió en que los concejales implicados tengan la "suficiente altura como persona y como políticos de llegar al pleno con las cosas aclaradas entre ellos y con un mínimo de respeto ante sus votantes, ante la ciudad a la que representan y ante la democracia".

Uno de los concejales implicados, Luis de Haro, dejó en manos del alcalde la decisión. Del otro lado, Marta Gutiérrez remarcó ayer que el pleno debe reconocerla como portavoz después de que Vamos Granada haya expulsado a los dos concejales aunque de momento solo se reconozca el cese de Pilar Rivas. "Ni el secretario ni el alcalde están haciéndose cargo de la responsabilidad ni el riesgo jurídico en que están poniendo al Ayuntamiento", dijo Gutiérrez quien recuerda además que el Consejo Consultivo ha anulado todos "los actos en los que Pilar Rivas haya participado desde el momento en que el partido comunicó su expulsión efectiva desde que se le comunicó hace tres meses".

En este sentido, criticó que el Ayuntamiento haya incorporado al pleno de hoy mociones presentadas por dicha concejal a nombre de Vamos Granada. "Se sigue poniendo al Ayuntamiento en riesgo y además se vulneran los derechos de participación de Vamos Granada", enfatizó la concejal criticando que tampoco pasen a Luis de Haro a no adscrito. "El secretario se apoya en que los grupos son no ya autónomos sino independientes de los partidos por los que se presentaron a las elecciones eso es absurdo pues el Consultivo dice todo lo contrario", explicó Gutiérrez. La concejal cree que hay motivos más que suficientes para expulsar al edil teniendo en cuenta que tenía unos acuerdos con Vamos Granada que ha incumplido. Por último, la concejal incidió en que si el alcalde pretende darle la palabra a Luis de Haro será nulo: "Estará vulnerando los derechos de Vamos Granada".

Por su parte, la concejal no adscrita Pilar Rivas ofreció ayer una rueda de prensa para asegurar que va a seguir trabajando por la ciudad. Con un tono triste aseguró que ha iniciado una nueva etapa en la que va a seguir trabajando "sin recursos" en el Ayuntamiento "porque cada vez que hablo de un problema me vienen las caras de mujeres hombres y sus hijos que están peleando duro para sobrevivir. Por otra parte, dijo que comienza un tiempo nuevo en el cual la puerta de su nuevo despacho estará abierta a todos los granadinos. "Voy a continuar trabajando para traer los problemas reales de la gente al Ayuntamiento", insistió la edil que tiene previsto estrechar relaciones con Equo y con los Círculos de Podemos. Al finalizar, Rivas emocionada recibió un caluroso abrazo de los compañeros que la acompañaron en esta dura jornada y que le apoyan.