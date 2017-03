En busca del tren fantasma que "sí" circula por Moreda

Los integrantes de las distintas plataformas que pelean por la reconexión ferroviaria no están dispuestos a tirar la toalla. Desean demostrar que cada día por la vía de Moreda pasa el tren a pesar de que en su última visita, el secretario de infraestructuras, Manuel Miño, reiteró que para poner trenes en esta vía hace falta una cuantiosa inversión. Ante esta situación los miembros de Marea Amarilla, Granada en Marcha, la asociación Amigos del Ferrocarril de Baza, la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril de Jaén se desplazarán este domingo hasta la estación de Moreda para demostrar que por aquí sí que pasa el tren. "Esperamos que vaya el máximo número de personas por eso desde aquí invitamos a todos los granadinos y vecinos de otras provincias a acudir a Moreda a partir de las 12:00 el próximo domingo", explicó ayer el coportavoz de Marea Amarilla, Francisco Rodríguez, durante la presentación de esta nueva protesta en el entorno de la estación de tren. Según explicó, trabajadores de Adif les han asegurado que por esta vía pasan trenes que conectan Almería con Madrid por lo que no se creen la versión de Fomento. "Sin ningún esfuerzo económico o inversión se puede retomar esta conexión", destacó Rodríguez quien criticó que la diputada nacional por el PP, Concha de Santa Ana les trasmitió que el coste supera los mil millones de euros.

Junto a él, se encontraba Francisco Rey, de Granada en Marcha que convoca esta nueva movilización. "No entendemos porque el Ministerio y la Junta está aislando a Andalucía oriental", remarcó Rey que también animó a los granadinos a participar en la marcha en la que esperan grabar el paso del tren a su paso por la estación.

Antonio Francisco Martínez, de la asociación Amigos del Ferrocarril de la comarca de Baza, defendieron la reconexión de Moreda pero también la recuperación de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca cerrada desde hace 32 años. "Sigue sin uso a pesar de a pesar de las continuas promesas políticas y , sobre todo, de los distintos informes técnicos y socieoeconómicos que avalan su reapertura como por ejemplo el consorcio FERRMED, impulsor de la Red TransEuropea de transportes y del Corredor Ferroviario Mediterráneo", incidió Martínez.

Granada también recibió el apoyo de Jaén y Almería aunque los segundos no podrán asistir a la nueva protesta. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería tiene previsto viajar a Bruselas para reivindicar el avance de las obras y actuaciones en el Corredor Mediterráneo después de comprobar que el Gobierno "no ha hecho caso a las demandas ferroviarias de Almería en los 18 meses de trabajo" de esta plataforma. No obstante, el colectivo al igual que la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril de Jaén apoya las mismas reivindicaciones. "Nosotros vamos a ir a Moreda porque la conexión que había de Jaén con Granada se ha perdido y la vía está infrautilizada y queremos retomar no solo la circulación de viajeros sino también de mercancías", destacó en este sentido Domingo Delgado de la plataforma por la Defensa del Ferrocarril de Jaén.

A su juicio, todos los ciudadanos "de las tres provincias pagamos los mismos impuestos por lo que debemos tener los mismos derechos y eso incluye el ferrocarril que es un bien público", indicio Delgado quien añadió que se deje de pensar en la rentabilidad económica en pos de la social. La misma opinión que defendió el presidente de la asociación de Amigos del Ferrocarril y el Tranvía, Antonio Rodríguez que también irá a la movilización.

El secretario del comité de Adif y miembro de CCOO del sector ferroviario, Leovigildo Sánchez recordó que la desconexión conlleva una pérdida del empleo superior al 20%, lo que también repercute en el sector privado.