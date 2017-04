"Algunos están buscando el titular y hacer daño al PP"

-¿Es una campaña atípica?

-Sí, porque el partido siempre ha ido a los congresos unido y bajo el mismo mando. Ahora hay compañeros que estiman que lo pueden hacer mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros. Es un partido, abierto y democrático y no hay mayor problema.

-Pero los debates internos del PP siempre se han caracterizado por ser menos públicos.

-Sí, pero algunos militantes han puesto sobre la mesa una parafernalia más propia de unas elecciones a los EEUU. Es un disparate. Hay que respetar a todo el mundo y nadie puede tener quejas de nosotros en este sentido. Es la primera vez en la historia del PP que una de las candidaturas acude a los medios de comunicación para poner cuñas de radio y televisión. Hasta ahora las usábamos para denunciar las políticas socialistas, nunca para atacar a los compañeros. En cualquier caso los militantes decidirán en las urnas.

-¿El Comité Electoral debería fiscalizar esos gastos de una de las candidaturas?

-Sin duda alguna. El Tribunal de Cuentas tendrá que examinar en su momento los gastos que se hayan producido en esta campaña. No es una demanda de Sebastián Pérez, está reflejado en los estatutos del PP.

-¿Qué plantea para el PP de cara a los próximos cuatro años?

-Seguir trabajando y seguir ganando, hay que visitar muchos pueblos, muchos distritos, pisar la calle. Ni Twitter ni Facebook van a sustituir al brazo amigo, a la cercanía, a sentarte con los ciudadanos a escuchar sus problemas. Ese modelo ha funcionado y el presidente Rajoy afirmó que lo estamos haciendo muy bien y lo que funciona no se cambia.

-¿Qué grado de responsabilidad pudo tener el partido en torno a lo que se va conociendo del llamado caso Nazarí y del caso Serrallo?

-Ninguno porque fueron decisiones personales. La gente piensa que los partidos tienen un control férreo sobre las instituciones, pero las decisiones se toman a título personal aunque vayan contra nuestros reglamentos. Está totalmente prohibido abrir una sede electoral antes de la campaña y se ha hecho, está prohibido postularse y ya hay quien lleva haciéndolo seis meses. El partido está siendo muy tolerante para que nadie pueda decir que no hay respeto o pluralidad.

-Remedando a Susana Díaz, ¿cómo se coserá el partido después de esta campaña?

-No va a ser muy difícil porque sigo pensando que las urnas mostrarán la realidad del partido. En este momento se está diciendo que hay una disputa reñida en el PP de Granada, pero cuando se cuenten los votos más de uno se va a llevar una sorpresa.

-García Montero dice que cuenta con más de 3.000 electores.

-Si él lo dice será verdad.

-¿Qué datos maneja usted?

-La democracia es esperar al recuento de votos, lo otro son encuestas que suelen equivocarse. Pero le puedo asegurar que el lunes habrá sorpresas mayúsculas.

-¿Rocío Díaz será la candidata del PP a la Alcaldía en las próximas elecciones de 2019 o su apuesta por ella es sólo para los dos próximos años?

-Eso no corresponde al PP de Granada, di ese nombre porque sí es nuestra competencia poner a una persona de confianza en el Ayuntamiento en el momento más difícil para el partido en toda la democracia. La persona que reúne todas esas cualidades es Rocío Díaz. Lo que ocurra en 2019 en todas las circunscripciones de España depende de la Dirección Nacional del Partido.

-¿Se ve como alcalde?

-No, ahora mismo estoy luchando con todas mis fuerzas para que Rocío Díaz sea la alcaldesa cuanto antes.

-¿Llegará a plantearse la anunciada moción de censura a Paco Cuenca con el apoyo de C's?

-Hay quien habla de moción en diferido. Simplemente aparecieron dos partidos que suman para gobernar con mayoría en el Ayuntamiento para decir que no nos gusta nada el rumbo del Ayuntamiento y que o se cambia de manera inmediata o se planteará una moción de censura. Si me permite el símil futbolístico es como sacarle una tarjeta amarilla al alcalde de Granada, una advertencia seria y severa.

-La opinión más generalizada encuadra esta rueda de prensa en el marco de las primarias para la presidencia de los populares en Granada.

-Le puedo garantizar que no. ¿Un militante de Huélago me va a votar porque salga con el señor Salvador diciendo que estamos trabajando para poner una moción de censura? El proceso interno de un partido es muy complejo. No tengo más objetivo que cambiar un gobierno que está siendo muy pernicioso para mi ciudad.

-¿Le interesa políticamente al PP hacerse de nuevo con la Alcaldía de una ciudad a punto de ser intervenida y con una deuda exorbitante generada durante el mandato de Torres Hurtado?

-Sí, pero el señor Cuenca lleva diciendo los últimos 8 años que tenía una varita mágica y que en tres meses lo iba a arreglar todo. Ha pasado un año, las cosas van a peor y los únicos proyectos que presenta ya estaban diseñados por la anterior corporación. La gente piensa que es un señor que sólo piensa en hacerse fotos, lo que es muy saludable, pero que alguien me diga qué proyecto de ciudad, de envergadura, ha presentado el señor Cuenca

-¿Qué opinión le merece el incidente entre José Torrente y Vicente Aguilera y el cruce de demandas?

-Es un espectáculo, están buscando el titular, hacer daño al partido. En redes sociales, el señor Torrente había escrito que no iba a llevar a más un incidente verbal con un compañero del partido y al día siguiente se va a un centro de salud y después a presentar una denuncia. Si has sido agredido pones la denuncia al instante, pero se está intentando alimentar la ceremonia de la confusión. Vicente Aguilera es un hombre bueno, ejemplar, un abuelo que, en ningún caso, es un agresor. Pero se están restando apoyos con asuntos como este o como el esperpento de decir que te han amenazado para que tengas cuidado con la moto. Escenifica una parafernalia sobre algo que no existe con palabras grandilocuentes. Dice que tiene más de 3.000 electores, pues si el lunes no aparecen estos votos tendrá que dar explicaciones.

-¿Qué encuestas internas manejan de cara a las elecciones municipales de 2019?

-Excelentes, si mañana hubiera elecciones municipales seríamos gobierno en la Diputación y en el Ayuntamiento de Granada. Es así de categórico.

-¿En el caso de que acaben siendo imputados los ocho concejales que votaron a favor de la recalificación de los terrenos del Serrallo, ¿pediría que entregaran enseguida el acta de concejal?

-No haría eso nunca porque creo que se hace una imputación a un órgano colegial, no es una imputación directa al concejal. Otra cosa es que te imputen por una gestión directa. Yo sé lo que es una comisión de Gobierno, se pueden firmar al cabo del mes en torno a 6.000 documentos que vienen avalados por los técnicos.

-¿José Torres Hurtado no debió presentarse a esas elecciones?

-Lo tengo absolutamente claro, fue un error que el partido hiciera eso en su momento. Yo lo advertí, pero no porque tuviera animadversión al alcalde, en absoluto. El partido manejaba encuestas que eran desoladoras. Para encontrar al PP por debajo de los 40.000 votos hay que retrotraerse 33 años. Hay una responsabilidad política evidente. Fue un error para el propio Torres Hurtado. Sufrimos una merma de cinco concejales, algo que sufrió la provincia porque por 1.400 votos se perdió la Diputación.

-¿Tenía un candidato alternativo?

-Tenía tres que puse en conocimiento de la dirección nacional cuando vimos la situación que se avecinaba. Le diré sólo el nombre de Luis González, profesor de la UGR y vicepresidente de CajaGranada. Los otros dos nombres no los puedo decir porque ni ellos lo saben. Luis no hubiera mantenido los 60.000 votos de 2011 porque era algo imposible en ninguna capital, pero sí el resultado de Juanma Moreno dos meses antes, cuando el PP consiguió 45.000 votos en las autonómicas.