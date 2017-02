Los cambios en las líneas de autobús, hasta el año 2018

El Ayuntamiento de Granada es consciente de que la puesta en funcionamiento del Metro el próximo día 31, tal y como está planteada, no dará una visión certera de los hábitos de movilidad. Las condiciones en las que entra en marcha son tan especiales que no pueden tomarse como referencia para hacer ningún cambio en el sistema de autobuses de la ciudad a la hora de coordinarlos con el Metro. Pero es que cuando el Metro comience a funcionar de verdad, el 15 de julio, será mitad de verano, así que con media ciudad de vacaciones tampoco se darán las condiciones oportunas para hacer la pertinente reorganización. Desde el área de Movilidad creen que no será hasta septiembre-octubre cuando, con todos los estudiantes en la ciudad, puedan empezar a analizarse con cierta fiabilidad las preferencias en la movilidad de los granadinos tras la entrada del Metro. Así que los ajustes en los buses no comenzarán a hacerse hasta finales de 2017 o principios de 2018. El Ayuntamiento ya ha anunciado que en principio no eliminará líneas, ya que eso supondría dejar a población sin servicio, aunque sí se ajustarán horarios y frecuencias. "El Metro es un transporte metropolitano más, aunque también sirva dentro del transporte urbano, por eso tenemos que buscar que sea totalmente intermodal", afirmó la concejal de Movilidad, Raquel Ruz.