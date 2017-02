Los camiones provocaron en 2016 más de un centenar de accidentes

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia y control de camiones y furgonetas que ha revisado un total de 825 vehículos y que ha derivado en 161 denuncias y 1 inmovilización. Según explicó la Subdelegación del Gobierno, entre las infracciones que se han detectado durante la campaña -que se realizó entre los días 13 y 19 de febrero-, destacan 40 por exceso de velocidad y 54 por no tener la inspección técnica del vehículo en vigor, aunque también hubo 2 positivos en la prueba de alcoholemia y uno en la prueba de drogas, además de 13 denuncias por no hacer uso del cinturón de seguridad y 7 por no tener concertado el seguro obligatorio.

Aunque el 68% del parque de vehículos se corresponde con turismos, el transporte de mercancías tiene un peso importante en la seguridad vial, ya que representa el segundo tipo de vehículos que más circula por las carreteras. En Granada, el parque de camiones y furgonetas es de 109.988 vehículos.

La campaña de la DGT ha inspeccionado 825 vehículos y ha puesto 161 denuncias

Este hecho se traduce en que camiones y furgonetas están implicados en un 16% de los accidentes con víctimas. En 2016, según los datos de la Subdelegación, las furgonetas estuvieron envueltas en 210 accidentes con víctimas (118 en vía interurbana y 92 en vía urbana). Además, hubo otros 103 accidentes con camiones (70 en vías interurbanas y 33 en vía urbana).

Desde la DGT recuerdan que el exceso en el tiempo de conducción puede generar fatiga y distracciones, aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Además, el comportamiento dinámico es diferente, por lo que no es igual conducir una furgoneta que un turismo. La Dirección General de Tráfico recomienda asegurarse de la correcta sujeción de la carga, ya que cualquier desplazamiento cambia el centro de gravedad del vehículo.