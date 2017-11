Una campaña de firmas pide a la Fiscalía y al SAS que actúen contra Jesús Candel

Una petición ciudadana registrada ayer en la plataforma Change.org reclama a la Fiscalía, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al Colegio de Médicos que actúen contra el médico Jesús Candel por, entre otros, las cusaciones, insultos y ataques verbales a compañeros y profesionales. Al cierre de esta edición ya se superaban las 1.000 firmas en unas horas.

En el documento, titulado "Pedimos que la Fiscalía de Granada actúe de oficio contra Spiriman/Jesús Candel", se recogen cinco peticiones expresas "con el ánimo de avanzar para conseguir un servicio público sanitario eficaz y de calidad que responda a las necesidades de la ciudadanía de Granada". La primera es "la dotación presupuestaria suficiente por parte de la Junta para garantizar una atención sanitaria eficaz y de calidad en el número de hospitales y servicios que sean necesarios, pero determinados con criterios científicos".

También se insiste en que el Colegio de Médicos decida sobre los expedientes abiertos

En segundo lugar piden "la intervención de oficio de la Fiscalía para que investigue al doctor Jesús Candel por la presunta comisión de delitos de odio, delitos contra el honor, delitos de discriminación y delitos contra la igualdad entre hombres y mujeres". También se pide "la actuación urgente del Colegio de Médicos de Granada para que resuelva los expedientes abiertos contra Jesús Candel y determine si ha vulnerado el código deontológico y actúe en consecuencia"; y en cuarto, "la intervención de los responsables del SAS en Granada para que exijan a Jesús Candel el cumplimiento de la normativa laboral interna y las recogidas en los convenios laborales de aplicación en lo relativo a horarios, relación con compañeros, usuarios, uso de instalaciones, uso de material, régimen disciplinario... tal como se le exige a cualquier otro trabajador de la plantilla, sea funcionario, interino, eventual". Por ultimo, se dirige el escrito "a los trabajadores de los hospitales y centros de salud de Granada", a los que piden "que sigan haciendo su trabajo con vocación, de manera ejemplar, con pasión, dedicación y esfuerzo".

"Las acusaciones sin pruebas, las campañas de difamación, el señalamiento de quienes opinan distinto para su 'linchamiento' virtual, las amenazas, la difusión de datos privados, los ataques personales y a colectivos concretos -a menudo de carácter machista y homófobo- han sido una constante en los mensajes dirigidos por este personaje en las redes sociales y en los medios de comunicación. Escudándose en su papel de salvador del pueblo, justifica graves insultos y descalificaciones hacia todo el que no piense lo mismo que él".

En el escrito consideran que las actuaciones de Candel "no solo enrarecen la convivencia ciudadana, sino que en algunos casos podrían tipificarse como delitos", por lo que no comprenden la pasividad del SAS "dado que este médico realiza parte de sus vídeos en sus propias instalaciones y durante su jornada laboral, algo que en cualquier otra empresa supondría un despido disciplinario fulminante". "Tampoco nos explicamos la inacción del Colegio Oficial de Médicos ante la reiterada vulneración de numerosos artículos de su Código Deontológico. Quizá detrás de la pretendida 'defensa de una sanidad digna' haya, después de todo, intereses políticos y económicos que aún estarían por conocer", concluye la petición, en la que se afirma estar "en contra de la corrupción y a favor de la sanidad pública, pero no creemos que crear un clima de miedo y odio sea el mejor camino para lograr esos fines".

Se trata de la primera iniciativa ciudadana contraria a lo que ha derivado el movimiento contra la fusión y al propio Candel. Durante este año, Change.org sirvió para pedir los "2 hospitales completos" (iniciativa presentada precisamente por Candel), para recuperar el nombre de Hospital Clínico en el PTS o varias de apoyo a Spiriman.