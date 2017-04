Hablar de proceso interno para definir las elecciones del PP de Granada es un eufemismo. La campaña más agitada en la historia del partido tuvo su epicentro en la sede de los populares en el Zaidín, donde se vivió una jornada en la que se puso a prueba el complejo ecosistema creado en los últimos meses entre los militantes. Todos ejercieron su derecho al voto en un clima tenso, pero no se produjo ningún roce entre los afiliados agrupados, en su mayoría, en torno a Sebastián Pérez o Juan García Montero. El presidente de los populares desde 2004 votó en torno a las dos de la tarde, mientras que el actual concejal del Ayuntamiento hizo lo propio sobre la una del mediodía. Antes apareció de manera discreta Nani, la esposa del exalcalde José Torres Hurtado, que depositó su voto en la urna y salió de la sede de inmediato. Su marido, suspendido de militancia desde que estalló el caso Nazarí, se quedó en casa por primera vez en muchos años el día en el que se decide el futuro del PP.

Los simpatizantes de una y otra candidatura se agruparon en distintos corrillos mientras Jesús Cascón iba por libre, charlando animadamente con unos y con otros después de integrarse en La Fuerza de las Bases, la tercera vía que lidera Mamen Castillo.

Rocío Díaz, María Francés, Antonio Granados, Luis González, Concha de Santa o Marifrán Carazo, que manifestaron su apoyo a Sebastián Pérez de manera pública, pasaron la mañana en la sede de los populares, mientas que la presencia de Telesfora Ruiz, concejala integrada en la candidatura de García Montero, tuvo un carácter más fugaz y abandonó rauda el edificio. "Más de 7.000 electores estamos llamados a las urnas para afrontar el futuro del PP", señaló en las redes sociales Sebastián Pérez al poco de depositar su voto. "Huele a puchero", dijo por su parte Juan García Montero cuando acudió a la sede del Zaidín. En esta línea se manifestaron militantes como Teresa García Sáez, afiliada desde la época de Manuel Fraga. "No hay derecho a lo que se está haciendo, he estado 18 años en la ejecutiva de este partido y me han echado de la mesa del congreso", señaló con la aquiescencia de otros afiliados, que reconocieron que han llegado a plantearse darse de baja en el partido. "Hay gente que está pensando en votar en el futuro a Ciudadanos para que no salga Podemos o, incluso, formar otro partido", continuó García Sáez.

Por su parte, Antonio Granados, concejal del Ayuntamiento, defendió la "transparencia" del proceso electoral y denunció la "agitación mediática" que ha rodeado las elecciones en el PP.

"No hay razones para un cambio, ha crecido el número de militantes, hemos ganado en optimización de recursos y tenemos un excelente presidente", señaló Granados, que sí se mostró "sorprendido" por la trascendencia que ha adquirido el proceso interno del PP. "Hay luz y taquígrafos en este proceso porque Santiago Pérez ha dado una lección de temple y de conocimiento de los estatutos como presidente del Comité Organizador del Congreso", resaltó Granados.