La campaña informativa consigue que las familias regularicen 5.000 nichos

La tregua para regularizar la situación de las unidades de enterramiento en el cementerio de San José está dando sus frutos. Según explicó ayer el concejal de Urbanismo encargado de Emucesa, Miguel Ángel Fernández Madrid, durante este tiempo más de 5.000 han sido regularizados. Sin embargo, todavía quedan en torno a 11.175 pendientes lo que podría desencadenar en un futuro la exhumación de los cuerpos en caso de que las familias no den señales en los próximos meses.

En los últimos días, Emucesa ha intensificado la campaña informativa para dar a conocer a las familias la situación irregular de estos enterramientos. En concreto, Emucesa contabilizó que el cementerio tenía en torno a 16.175 cuyos propietarios no habían aparecido durante años a pagar las cuotas o que debían cambiar de titular por el fallecimiento del citado titular. En este sentido, el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, explicó a este periódico que un bien público no puede estar en manos de una persona fallecida porque no tiene efectos jurídicos". Esta intensificación de la campaña informativa se ha realizado coincidiendo con la festividad de Todos los Santos a sabiendas de que es un momento de máxima afluencia y es más sencillo que las familias conozcan la situación.

Lo que quizás también sería necesario es que Emucesa publicara un listado de las unidades de enterramiento en situación irregular en su página web. Por el momento la única información que aparece se encuentra no en la portada sino dentro del apartado Información General. Aquí es posible acceder a la pestaña Plan de Exhumaciones donde, de nuevo, la desinformación es total. No aparece en ningún momento que se esté tratando de localizar a personas para regularizar las unidades de enterramiento. Tan solo especifica: "Para información sobre exhumaciones consulte en nuestras oficinas, en los horarios establecidos, o llame al teléfono 958 221 864". Tampoco aparece el coste de esta gestión que alcanza los 72 euros.