El campo de golf de Motril, a sólo unas horas de esquivar el embargo

Lo que pasará con los ocho hoyos del campo de Motril sobre los que pesa una orden inminente de embargo por parte de Hacienda está a horas de esclarecerse. Hoy es el último día para que ambas partes lleguen a un acuerdo con el que se intente evitar que el próximo lunes 26 de febrero -a las 10:00 horas- una parte de la superficie sea vallada. Sin embargo, según ha podido saber Granada Hoy, las negociaciones "están en marcha y a muy alto nivel" por lo que se confía en que al final pueda haber un entendimiento entre el Ministerio y la parte interesada para evitar el cierre parcial de la infraestructura deportiva y poner fin a una polémica que se remonta a principios de los 2000.

Diseñado por la empresa Ibergolf, este complejo deportivo se fundó en los años 70 y está ubicado en una zona que, con más de 5.000 metros de recorrido, recorre buena parte de la orilla de PlayaGranada.

El lanzamiento está fechado para el próximo lunes día 26 de febrero a las 10:00 horasEl conflicto se debe a una deuda económica que se remonta a comienzos de los 2000

La actual infraestructura permite que de este campo de 18 hoyos, que es lo que tiene un campo profesional, vivan un total de 14 familias, además de ser un referente para toda la Costa Tropical ya que se trata del único campo de golf situado en los 140 kilómetros de litoral que existen entre El Ejido (Almería) y Vélez Málaga.

Sin embargo, desde el año 2002 ha habido varios intentos para llegar a una solución extrajudicial que resuelva la deuda de 50.000 euros que pesan sobre una parte de los terrenos, los conocidos ocho hoyos de la discordia, en los que se barajó la opción de la venta de los terrenos a los ocupantes o un arrendamiento de la finca, opciones que finalmente se descartaron por falta de acuerdo en la renta anual: mientras que los actuales ocupantes ofrecieron 30.000 euros, los peritos del Ministerio valoraban la zona en 80.000.

Esta falta de acuerdo hizo que, en 2016, el campo de golf recibiese una notificación de embargo por parte de Hacienda cuya fecha estaba fijada para verano de ese mismo año. Ante ello, el Ayuntamiento de Motril se puso manos a la obra para intentar 'salvar' la infraestructura, y evitar el desamparo de una zona situada en primera línea de playa, que provocaría el empobrecimiento de la imagen de un destino que quiere abrirse camino desde el punto de vista turístico.

Tal y como explicaban entonces representantes locales, si el embargo se efectúa, esos ocho hoyos pasarían a convertirse en una "zona fantasma" que además supondría un "grave perjuicio" para Motril, ya que el abandono podría traer aparejado problemas de insalubridad, así como una devaluación de la zona: existen apartamentos e incluso un hotel cercano cuyas vistas dan al mismo. Así, en agosto de ese mismo año, el pleno municipal motrileño aprobó declarar el campo de golf de Motril como de uso de interés turístico, deportivo, económico y ambiental del municipio. Precisamente, desde el Consistorio también se exponía que el cierre parcial de esta infraestructura deportiva también traería consecuencias a comerciantes y empresarios de la zona y de toda la comarca.

El lanzamiento estaba previsto para septiembre de ese mismo año, mes en que la titularidad de esa parte del terreno pasó de forma oficial a Hacienda, sin embargo, la explotación de la instalación continuó de forma completa, es decir, los golfistas pudieron seguir disfrutando de los 18 hoyos del campo.

Meses más tarde, en marzo del 2017, los empresarios de la Costa dieron un paso al frente para explotar los ocho hoyos 'en peligro'. Miembros de varias organizaciones empresariales se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, cita en la que el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical (Adehos), José Antonio Molina, planteó la posibilidad de que un grupo de empresarios se hiciese cargo de la parte del terreno que sería embargada, una iniciativa que fue bien acogida por el representante en Granada del Gobierno central.

Ya por entonces urgía la necesidad de una solución ante la inminente ejecución de la orden de embargo, por lo que la idea inicial de la quincena de empresarios dispuestos a asumir la explotación era el pago mensual de cada uno de en torno a 500 euros. Técnicamente, los números salían y, en el caso de prosperar la propuesta, el propietario del resto del campo, Antonio Martín Carmona, podría continuar explotando sus diez hoyos. Sin embargo, también existía la posibilidad de que él mismo continuase con la explotación total del campo, si liquida la carga que existe, la cual, según aseguró en su momento a este diario, es anterior a la compra de su propiedad.

Bajo la mediación del subdelegado del Gobierno en Granada, que desde que asumió dicho papel aseguró "hacer lo necesario para no perjudicar al sector turístico de la comarca", y pese a que el 26 de junio del pasado año era la fecha para acometer el vallado, la medida acabó posponiéndose tres meses.

Durante este tiempo, el Ayuntamiento de Motril intentó que la titularidad les fuese cedida de forma gratuita, algo a lo que el Ministerio se mostró favorable con un condicionante: tendrían que ser destinados a fines de utilidad pública que representen el interés general de los ciudadanos. Es decir, la titularidad pasaría al Consistorio pero de la explotación de este terreno no podría recibirse ningún rendimiento lucrativo. Por tanto, el Ayuntamiento no podría ceder o alquilar la zona al actual propietario del campo de golf para que se mantuviesen los 18 hoyos, una medida que desde el Consistorio no compartían.

La nueva fecha, fijada para el próximo lunes, es la definitiva según el Gobierno central, por lo que la solución que en estos momentos está ya sobre la mesa de negociación, tiene que acordarse hoy. Tal y como ha podido saber este diario, en dichas conversaciones el Ayuntamiento de Motril se habría quedado al margen, ya que estaría gestándose directamente entre el Gobierno central a través de la Subdelegación en Granada, y la parte interesada. En este punto, Granada está a sólo unas horas de conocer si finalmente el campo de golf Los Moriscos mantiene o no sus 18 hoyos.