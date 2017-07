La capital y la Diputación se cruzarán datos para cobrar las multas de tráfico

Además de promover una central de compras para los contratos mayores y menores (que supondría un ahorro de unos 15 millones), el PP plantea que el Ayuntamiento se desprenda de su participación en MercaGranada, lo que supondría un ahorro de entre 4 y 5 millones de euros. La medida, que implica una decisión política muy concreta, está en estudio aunque desde el equipo de gobierno la toman con prudencia ya que no son partidarios de desprenderse de lo público, teniendo en cuenta que MercaGranada no supone un gran gasto para la ciudad.

La cuenta atrás para cerrar un plan de saneamiento que rescate a la ciudad del abismo económico no está poniendo las cosas fáciles al entendimiento. El tiempo y las diferencias entre los grupos juegan en contra de la ciudad, que debía irse de vacaciones en el mes de agosto con los deberes hechos. Tal y como están las cosas, a día de hoy el plan de saneamiento 2018-2027 nos quedará para septiembre. Ayer, el PP dio a conocer las propuestas que puso el lunes sobre la mesa para que el Ayuntamiento consiga liquidez y pueda recuperar los 60 millones de remanente de tesorería que nos faltan (90 cuando termine 2017).

"¿Cómo va a poner bonificaciones el partido que las ha quitado?"

El concejal del grupo municipal del PP, Francisco Ledesma, puso en duda ayer el anuncio que hizo el alcalde de la ciudad el pasado lunes para "premiar a los coches eléctricos con bonificaciones de hasta el 100% de los impuestos". Ledesma se preguntó cómo es posible que el equipo de gobierno socialista haya eliminado en las ordenanzas fiscales las bonificaciones por domiciliar el IBI y para los coches de más de 25 años para conseguir dinero y ahora anuncie bonificaciones. "¿Cómo puede prometer bonificaciones fiscales cuando en su plan de saneamiento lo primero que dice el PSOE es que las quitan?", se preguntó el que fuera concejal de Economía con el PP en el Ayuntamiento de Granada. Baldomero Oliver no cree que la propuesta sea un sinsentido, sobre todo teniendo en cuenta que la bonificación del IBI le supondrá a la ciudad un ahorro de 1.300.000 euros, la bonificación a los coches antiguos 900.000 mientras que coches eléctricos en la ciudad no habrá más de diez con un impuesto de circulación que no llega a los cien euros.