La capital advierte que no podrá cumplir las fechas en Santa Adela

Poner en pie un proyecto como la rehabilitación integral de Santa Adela no es fácil. Solo el hecho de que tres administraciones de distinto signo político se pongan de acuerdo ya es meritorio. Pero a este hito hay que sumar otros: conseguir nueve millones de euros, hacer 156 desalojos y otros tantos realojos, hacer actas de avenencia, adjudicar el proyecto en un concurso competitivo entre más de 40 empresas, tirar las viviendas antiguas, levantar las nuevas... Con este complejo cronograma es de esperar que los plazos sufran algún retraso. Ayer, el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, reconoció que el proyecto lleva un retraso de unos dos meses y medio, por lo que se pondrán en contacto con la Junta y el Gobierno central en aras a explicarles que el cronograma no se cumplirá de manera exacta aunque se está trabajando a marchas forzadas.

Con esta comunicación el Ayuntamiento quiere evitar que las subvenciones de las administraciones estén en peligro al no cumplirse los plazos del convenio firmado. Ahora mismo la pelota está sobre el tejado del Ayuntamiento ya que la Junta de Andalucía hizo el pasado día 30 de diciembre el ingreso de la parte que le toca, con lo cual están ya garantizados los realojos.

"Cuando nos sentamos las tres administraciones ya éramos conscientes de que cumplir el cronograma estaba sujeto a innovaciones urbanísticas, redacción del proyecto, el tema económico... todas esas gestiones hay que hacerlas y llevan su tiempo", apuntó Fernández Madrid, quien confía en que las administraciones no pongan ningún inconveniente al proyecto. "Podemos demostrar que hemos trabajado muchísimo, pero claro, hay que seguir también las instrucciones del interventor. Si nos dice que no podemos abrir el primer sobre de las empresas que concurren a ejecutar el proyecto mientras no tengamos el dinero de la Junta, pues no se puede abrir", apuntó.