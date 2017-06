La capital aprueba la promoción de 128 ordenanzas y subalternos

El Ayuntamiento aprobó ayer la promoción de 128 ordenanzas y subalternos durante la celebración de una comisión extraordinaria de Personal, Hacienda y Smart City. La semana pasada la capital 'congeló' la promoción de estos funcionarios adscritos al grupo E pendiente de extinción y que debían pasar al grupo C2 en un cambio que supone una mejoría en su categoría -la más baja- y del sueldo planteada por el actual equipo de gobierno y que ha sido negociada con los sindicatos. El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, destacó ayer como esta modificación responde a una política de personal de "justicia social" por la que el PSOE entendió que el primer grupo que debía mejorar sus condiciones era el que tenía las más bajas, el grupo E, un cuerpo a extinguir además "por ley".

La paralización fue a petición de IU, y contó con los votos favorables de Ciudadanos y Vamos Granada que no estaban de acuerdo con que este expediente positivo para los funcionarios estuviese vinculado a otros puntos como la amortización de plazas, la creación de dos plazas de asesor técnico jurídico para reubicar a dos antiguos habilitados nacionales (el ex asesor de la junta de gobierno local y la que fuera secretaria municipal) y la actualización de la plantilla que ha pasado de contar con once coordinadores de área a ocho. Puentedura valoró que sería mejor votar los expedientes de forma separada al no estar de acuerdo con el segundo punto. Finalmente, según explicó ayer el delegado sindical de CGT, Luis Cotarelo, ayer se dio luz verde al expediente que solo incluía la promoción del grupo E en un procedimiento que fue bien acogido por los sindicatos y que contó con los votos favorables del PSOE, Vamos Granada e Izquierda Unida y las abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos. El coste de la medida es de 400.000 euros.

"Desde IU consideramos un éxito el que el equipo de gobierno haya sacado de este expediente el blindaje de los puestos directivos", detalló ayer por su parte el portavoz de la agrupación de izquierdas, Francisco Puentedura. A su juicio, con esta promoción interna se posibilita acabar con la precariedad laboral y se garantiza la promoción de los funcionarios tal y como recoge el Estatuto del Empleado Público. "Con el PP estábamos acostumbrados a que solo promocionasen los altos cargos", criticó Puentedura.