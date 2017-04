La capital asume ya una segunda prórroga de las cuentas de 2015

Los peores augurios se cumplen. Tras meses de especulaciones, de reuniones fallidas y de futuros proyectos para darle una vuelta a los presupuestos, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, reconoció ayer que por segundo año consecutivo se prorrogan. Todo, como consecuencia, según declaró, de la herencia recibida del PP que, por un lado ha asfixiado las cuentas municipales pero por otro ha dejado al PSOE sin ningún margen de maniobra.

La falta de apoyos tampoco ha ayudado. Sin mayoría absoluta el equipo de Gobierno no ha sabido convencer al resto de piezas que componen este complicado tablero. Cuenca dice que el resto de grupos municipales se "han puesto de lado" y les pide responsabilidad. La oposición responde que el PSOE no ha presentado ningún proyecto económico que no pase por subir los impuestos a los vecinos. Y, entre unos y otros, un año más, la Casa Consistorial se queda sin barrer. El Ayuntamiento tendrá que apañarse con las cuentas de 2015 que, a nadie se le escapa, son completamente obsoletas. Ya lo fueron en 2015 cuando el dinero previsto para pagar partidas como el transporte público se agotaba a mediados de año generando deudas millonarias. Ahora, con este agujero que se multiplica, el escenario no pinta mejor.

"Presupuesto tiene que haber pero tendrá que ser prorrogado", explicó el alcalde quien avanzó que se va a presentar un nuevo proyecto económico sobre los números de los presupuestos anteriores para 2017. "Vamos a poner sobre la mesa nuevas medidas. Por eso busco corresponsabilidad entre del resto de grupos" remarcó Cuenca quien criticó que la oposición se "haya puesto de lado". Según detalló, el concejal de Economía se reunió con los representantes políticos para decirles que había que "apretarse el cinturón". Que se iban a tener que tomar medidas de ajuste complicadas como consecuencia de la deuda heredada del PP que asfixia las arcas municipales. "Esta deuda puede suponer situaciones delicadas de recortes de servicios, de ajustes, de revisiones de las tasas. Este tipo de cuestiones deben tomarse entre todos los grupos políticos", incidió Cuenca, cuyo equipo de gobierno, al ver que no había "predisposición", ha decidido "reordenar el planteamiento. "Vamos a poner encima de la mesa otras medidas alternativas para seguir manteniendo la viabilidad económica de la ciudad y seguir transformándola día a día y mejorándola como hemos hecho hasta ahora".

En cuanto al riesgo de intervención, Cuenca avanzó que siempre está presente y volvió a culpar al PP. "El riesgo lo provocó el PP con la deuda de los últimos años y eso siempre va a existir", resaltó el regidor, quien añadió que no tienen intención de cargar a los vecinos con la subida de impuestos "cuando los responsables son los anteriores gestores de la ciudad". Al PP le pidió colaboración como "gran responsable". Ante esta complicada tesitura, el Ayuntamiento tiene previsto presentar al Gobierno toda la documentación para ganar la calma económica que ahora mismo no tiene.