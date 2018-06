La capital busca alianzas con el nuevo Gobierno para la reconexión

"El PP tiene que pedir disculpas por ser culpables del aislamiento"

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recriminó al Partido Popular que exijan la puesta en marcha de la pasarela que conecta Camino de Ronda con el barrio de los Pajaritos cuando "no está dignamente iluminada". Así, el regidor tildó al PP de tener "una cara de cemento" y les reprochó que tienen "que pedir disculpas, ya no solo por las vergüenzas que le hacen pasar a este país y a esta ciudad en materia de chanchullos, sino porque ellos son los causantes del retraso permanente en la reconexión ferroviaria". Según Cuenca, los populares "han provocado que en vez de tener un proyecto en condiciones, hoy no tengamos trenes", además de tildar de "desfachatez" el dirigirse al actual equipo de Gobierno municipal para "poner en funcionamiento la pasarela, y no hacerlo ante el Gobierno central del PP para decirle que la ilumine dignamente y que termine las obras de la calle Alondra, del entorno de la Estación, la zona de Chana-Bobadilla". El regidor insistió en que desde el PP "han estado callados y ahora le piden al Ayuntamiento que reciba de cualquier manera lo que Adif pretende dejarnos". Así, Cuenca confirmó que "no se va a poner en marcha hasta que esté bien iluminada y hasta que no terminen las obras, que es su compromiso".