La capital consolida el aumento de la estancia media durante la Semana Santa

Un día después del final de la Semana Santa llegó el momento de hacer balance. Y, sin duda, los datos de Granada hablan de la consolidación de esta celebración que ha logrado reunir a miles de personas tanto en la capital como en la provincia. La concejal de Turismo, Raquel Ruz, fue la encargada ayer de dar la noticia: la capital avanza hacia un turismo de mayor calidad tras el esfuerzo realizado por el área que lidera para aumentar las pernoctaciones hasta el punto de que se ha logrado incrementar la estancia media de los turistas a tres días.

El turista nacional ha sido el mayoritario pues ha supuesto el 64% del total. No obstante, la edil también destacó que esta semana también se ha detectado la presencia de viajeros procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Argentina, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Un aumento que Ruz achacó a las campañas que se han estado llevando a cabo en los últimos meses en distintos países como Argentina o Japón que ya dan sus frutos. La concejal, que también habló de un aumento de la venta de la Granada Card superior al 36%, detalló que también se han registrado multitud de reservas de última hora. Un hecho que según la concejal ha estado motivado por la climatología que se presentaba adversa y que finalmente mejoró con el paso de los días atrayendo a cientos de personas.

El Plan Parihuela se cierra sin incidentes graves aunque con 8personas detenidas

Los buenos datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Granada no han sido vistos con los mismos ojos por parte de la Federación Provincial de Hostelería. El presidente, Trinitario Betoret, advirtió ayer que todavía es pronto para hacer balance de la Semana Santa y prefirió que sean los datos del INE los que hablen. No obstante, el presidente de los hosteleros advirtió de que los establecimientos no han logrado las cifras esperadas en gran parte por el considerable aumento de los apartamentos turísticos. Ante esta situación, la Federación hizo ayer un llamamiento a las administraciones públicas para que sean éstas las que controlen de una forma más estricta esta oferta turística cuya competencia es de la Junta de Andalucía.

Respecto a la seguridad, el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, aplaudió que la Semana Santa se haya celebrado con total normalidad. De hecho, según indicó las incidencias se han reducido en un 40% respecto al año pasado. De las 75 intervenciones realizadas por los agentes locales este año destacan, por desgracia, algunos delitos contra la autoridad pero también hacia los sentimientos religiosos como por ejemplo con el lanzamiento de objetos a algunas procesiones. En este sentido, Moreno remarcó que, gracias a la rápida intervención policial, se detuvo a ocho personas relacionadas con varios sucesos después de que un hombre arrojara presuntamente dos botellas de vino al Cristo de Los Salesianos o la pelea generada en un bar que se saldó con la detención de dos personas.

En el resto de la provincia la Semana Santa también ha transcurrido con normalidad. Aunque, sin duda hay que destacar el éxito de visitantes y esquiadores a la estación de esquí de Sierra Nevada que ha registrado su segunda Semana Santa mejor de su historia. Más de 83.000 esquiadores se deslizaron por las pistas de nieve que alcanzaron los 110 kilómetros de superficie. A todos ellos se suman los 10.000 usuarios de otras actividades en una zona que ha registrado el 90% de ocupación.