La capital no tira la toalla y defiende un frente andaluz por la Agencia del Medicamento

Granada no parece dispuesta a tirar la toalla pese a que la marcha de la Agencia del Medicamento a Barcelona cada vez está más cerrada, de hecho, el pasado 28 de abril el Gobierno oficializó la candidatura de la ciudad catalana y su apuesta por defender y apoyar esta opción frente a los competidores europeos. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, no desiste, es más, ayer volvió a insistir convencido de que ahora es el momento de poner encima de la mesa una candidatura andaluza. "Ayer mismo [por el miércoles] inicié contacto con el resto de alcaldes de las capitales para posicionarnos ante el Ministerio y que haya una candidatura andaluza", relató el primer edil, quien cree que todavía estamos a tiempo de convertir las potenciales de la comunidad autónoma en oportunidades. "En Andalucía tenemos las mismas, o mejores, razones y capacidad para albergar la Agencia del Medicamento" explicaba ayer Cuenca, quien afirma que ya le ha pedido una reunión al resto de alcaldes andaluces para diseñar la estrategia de una candidatura conjunta. Como la Agencia del Medicamento no puede estar en las 8 provincias a la vez, la siguiente pregunta es ¿dónde se ubicaría la sede del organismo si Andalucía tuviera la remota suerte de quedarse con el organismo? "Ese marco ya lo definiremos, ya veremos cuál es el mejor espacio para la ubicacion exacta pero hay que pensar que Andalucía (Granada) tiene el único parque tecnológico de España específico en materia farmacológica y biosanitaria", defiende el alcalde y sigue: "aquí tenemos los espacios vinculados a las grandes multinacionales en espacios farmacológicos, tenemos aeropuertos internacionales [esta ya sí que no es Granada] y una magnífica conexión con el resto de Europa".

El hecho de que la candidatura española sea Barcelona choca un poco con el empeño de Granada por esa candidatura andaluza. ¿Seríamos un 'plan B' por si falla Cataluña? "No, no, todo lo contrario, yo quiero que Andalucía, y Granada, sean el 'plan A', el problema es que parece que el gobierno de Rajoy está jugando a intereses con Cataluña y el País Vasco y con Granada no debe jugar", apunta el primer edil.

En este sentido, criticó ayer el hecho de que se estén planteando en el marco presupuestario dotaciones para el País Vasco a cambio de apoyar los presupuestos. "Me parece una auténtica barbaridad y una ofensa para Andalucía y para Granada que doten en el presupuesto una cantidad enorme para otros territorios cuando en el marco ferroviario Granada debe ser prioridad".