La capital se jugará el 22 de diciembre la aprobación de las Ordenanzas Fiscales

Este año la lotería de Navidad podría tocarle al Ayuntamiento de Granada. El 22 de diciembre ha sido la fecha escogida por el equipo de Gobierno municipal para celebrar el último pleno ordinario del año. Sin duda una fecha simbólica teniendo en cuenta lo que se juega la ciudad ese día. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, anunció ayer su intención de llevar a ese pleno la aprobación de las Ordenanzas Fiscales. El paso previo imprescindible para desbloquear los presupuestos municipales de 2018. Sin este documento el Ayuntamiento de Granada desconoce los ingresos por lo que resulta casi imposible definir los gastos y avanzar en el presupuesto. Esto conllevaría que Granada sea gestionada por tercer año consecutivo con los presupuestos de 2015. Los últimos que logró aprobar el PP y que obligan a ampliar por ejemplo la partida de transporte público completamente insuficiente y que se agota cada año.

En los últimos días, el concejal de Economía ha sufrido los reproches del resto de grupos municipales. Afirman que el equipo de Gobierno no tiene proyecto de presupuesto ni lo va a tener. Esta misma semana el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, aseguró que, si no se logra desbloquear este documento, Granada podría perder millones de euros de ayudas como por ejemplo los fondos Dusi que ponen en peligro las cantidades que el Ayuntamiento debe aportar al proyecto de regeneración de Santa Adela. El concejal de Economía, por su parte, insistió ayer en que los técnicos del área están trabajando en un documento riguroso y adecuado a las previsiones del plan de ajuste lo que sin duda supone un auténtico encaje de bolillos. No es nada fácil definir el gasto de cada concejalía teniendo en cuenta la necesidad de mantener o mejorar servicios a la vez que se aplican políticas de contención del gasto para sanear las arcas municipales.

El concejal volvió a pedir responsabilidad a los grupos municipales a sabiendas de que algunas de sus propuestas incluidas en las Ordenanzas Fiscales cuenta con el máximo rechazo. La más destacada es la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El impuesto, que tiene dos coeficientes, mantendrá el tipo impositivo. Sin embargo, el Ayuntamiento se ha acogido a la revisión catastral del Gobierno que aumentará un 4% de forma lineal el coste los próximos tres años. A esto hay que sumar la eliminación progresiva de la bonificación de un 5% de los recibos domiciliados lo que en la práctica podría suponer un aumento del 9% del impuesto en numerosos recibos. También está prevista la eliminación de la bonificación de los vehículos con más de 25 años. La oposición, incluido el Partido Popular que colaboró para aprobar el plan de ajuste, ya mostró su intención de presentar alegaciones contra la subida del IBI. Consideran que los ciudadanos no deben pagar los problemas económicos que sufre la ciudad. En este sentido, Oliver que ayer no habló en ningún momento del IBI, pidió responsabilidad pues "no tiene sentido que algún grupo político quiera quedarse con la parte beneficiosa del plan de ajuste -que también contempla esa subida- y no se cumplan con la parte más desagradable". "Espero que todos seamos coherentes", agregó.