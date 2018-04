La capital encarga un estudio para decidir quién pagará la 'legalización' del Serrallo

El pasado mes de febrero el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 les dio la razón a los vecinos de la urbanización El Serrallo y determinó que las calles donde están ubicadas sus viviendas son de titularidad pública. Se puso así punto y final a una polémica historia que nació allá por los sesenta cuando se empezó a construir este conjunto de casas y pisos en unos terrenos que parecían estar ubicados en suelo de nadie. Sin embargo, la recepción no ha sido inmediata. Según explica el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, la capital ha encargado un informe para determinar en qué situación se encuentra la vía pública y ver quien asume el coste de la 'legalización" de la urbanización.

"El Juzgado nos dice que tenemos que recepcionar las calles pero no nos dice el modo" detalló Fernández Madrid quien afirmó que está en discusión si "pagan ellos o nosotros". Dependerá también de estado en que se encuentre la zona. El Ayuntamiento asfixiado por el plan de ajuste y por un presupuesto prorrogado de 2015 no dispone de una partida económica concreta para ejecutar la sentencia. Pero además, lo normal cuando recepciona un plan parcial privado es que el estado de las canalizaciones, redes de telefonía, abastecimiento etc. esté en perfectas condiciones. Si no lo está el área tendrá que decidir si la mejora se lleva a cabo mediante ejecución subsidiaria tal y como ya se hizo con la red de abastecimiento de agua.

Lo que sí está ya en marcha es la prestación de servicios de mantenimiento por parte de Inagra. Según indicó el edil, la capital llevará al próximo comité técnico de Inagra este punto para iniciar la prestación de este servicio. En este sentido, Fernández Madrid recordó que la capital ya inició hace tiempo la recogida de basura por parte de la empresa de residuos. Así, el área está actualmente diseñando una planificación de los servicios públicos.

En el próximo pleno también está previsto dar cuenta de la recuperación de oficio del pozo y de las instalaciones de captación y acumulación de agua (pozo, centro de transformación, tubería de impulso y depósito). Los vecinos habrían presentado alegaciones que se han desestimado. Así, ya solo les queda el camino de otro proceso contencioso para parar esta recuperación.

La polémica que rodea a la urbanización supuestamente privada es histórica. La construcción de las viviendas comenzó en los años sesenta. A medida que fue creciendo nacieron las diferencias: dado que la comunidad establecía las cuotas que debían pagar los habitantes en concepto de suministros se empezó a cobrar cantidades irrisorias, por ejemplo en concepto de agua, a vecinos con parcelas con piscina mientras que otros, que residían en pisos pagaban una brutalidad. Así, empezó un duelo de denuncias que finalizó con la sentencia del Juzgado Contencioso que decidió que el suelo es de titularidad pública y los suministros los debe aportar el Ayuntamiento. Emasagra ya dota de agua la zona que antes se valía del pozo 'ilegal'.