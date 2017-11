La capital busca la 'estabilidad' laboral con la oferta de 106 plazas de empleo

El Ayuntamiento de Granada va a convocar más de cien plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Según detalló ayer la concejal de empleo, Ana Muñoz, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la oferta de 69 plazas con cargo al ejercicio actual de las que 55 se corresponden al régimen de la administración General y 14 al Plan de Estabilización de los trabajadores interinos que comenzaron a desarrollar su labor en el Ayuntamiento de la capital con fecha anterior al 1 de enero de 2014.

Cabe resaltar que el Ayuntamiento tenía paralizada la oferta de empleo público prácticamente desde 2014 cuando el Gobierno aprobó la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ésta impedía la convocatoria salvo casos excepcionales siendo las plantillas de bomberos y policías, las más perjudicadas por la falta de efectivos en las administraciones públicas. Sin embargo, el pasado mes de julio el Gobierno aprobó un Plan de Estabilización que pretende reducir el número de trabajadores interinos. Esto ha motivado que el Ayuntamiento pueda sacar esta oferta de empleo público que tiene como objetivo garantizar la estabilidad. "Será el primer año dentro del proceso de estabilización cuyo objetivo es que la tasa de empleo temporal en el Ayuntamiento esté por debajo del 8%", destacó Muñoz quien recordó que la convocatoria de plazas de bomberos se harán a través de oposición libre y el resto mediante concurso-oposición. "Todavía está pendiente de negociar con las secciones sindicales pero se garantiza así la libre concurrencia, igualdad y mérito en el acceso al empleo público", dijo.

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó también ayer la Oferta de Empleo Público de los años 2015 y 2016 que no había sido aplicada. A partir de 2018 y una vez se publiquen las convocatorias en el BOJ el Ayuntamiento ofertará otras 37 plazas de las cuales 9 serán para bomberos conductores, dos bomberos y 12 de Policía Local. "Uno de los mayores problemas que tenemos en ambos cuerpos de seguridad son las horas extra. Con estas plazas intentamos asegurar la plantilla. Es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo y que el anterior equipo de Gobierno no hizo generando millones de horas extra", declaró en este sentido la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz.

Entre los puestos que se van a ofertar próximamente destaca técnico de la administración general, delineante, arquitecto técnico, bibliotecario, auxiliar de la administración general, subalterno o ayudante de oficios.

Desde la sección sindical de CGT, Luis Cotarelo, explicó ayer que el Ayuntamiento no debe "colgarse medallas" pues esta oferta de empleo no es de nuevas plazas si no que se sostiene en el Plan de Estabilización de la plantilla de interinos. En este sentido, Cotarelo recordó que en los últimos cinco años el Ayuntamiento ha perdido en torno a 150 plazas ya que con las limitaciones del gobierno central no se pudieron convocar. Ahora, con la aprobación del Plan de Ajuste, consideran que prevé amortizar las plazas de funcionarios jubilados se perderán, según las estimaciones del sindicato, otras 130. "En diez años el Ayuntamiento va a reducir, a pesar de tener necesidades de servicios, su plantilla en 300 personas y Ciudadanos exige que se reduzca todavía más", destacó.