La capital inicia la batalla contra las terrazas y requisa 25 mesas a 2 bares

La batalla contra las terrazas ilegales que obstaculizan la vía pública ha comenzado. Efectivos de la Policía Local de la patrulla Medioambiental se plantaron ayer en la Plaza Pescadería y en la calle Marqués de Gerona para hacer efectiva la ordenanza tras el incumplimiento reiterado de dos hosteleros que, sistemáticamente, multiplican el número de mesas y sillas que sacan a la calle a pesar de los constantes avisos de la Policía Local y de los funcionarios del área de ocupación de la vía pública. La operación culminó con un balance que prueba, sin duda, el descaro con el que trabajan estos empresarios que incurren en una competencia desleal hacia sus vecinos de calle con los mismos tipos de negocio. De uno de los establecimientos, el que está ubicado en la Plaza Pescadería, los agentes locales se llevaron 8 mesas, 2 veladores, 19 sillas y 12 taburetes. Del otro, situado en Marqués de Gerona, según destacaron ayer fuentes de la Policía Local, se requisaron 9 mesas altas, cinco cuadradas, una redonda y diez taburetes.

La campaña de regulación no acaba aquí. En los próximos días se seguirá visitando a negocios incumplidores para comprobar si, a pesar de los avisos previos, siguen extendiendo sus terrazas a su antojo. Según explicó ayer la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz en los últimos meses se han detectado en torno a una veintena de establecimientos que se saltan la Ordenanza. No todos están ubicados en el casco histórico de la ciudad. En otros puntos de la capital como Plaza de Gracia o la zona del Palacio de Deportes también hay empresarios que podrían sufrir en las próximas semanas la retirada de las mesas y sillas. La medida no ha sido de un día para otro. Según destacó la edil se les hizo un primer requerimiento en diciembre y otro el mes pasado que, sin embargo, no surtió efecto. Esto provocó ayer la personación de agentes locales que, ayudados por operarios municipales retiraron todos los elementos de la vía pública que fueron trasladados a dependencias policiales en un camión. "Lo que no vamos a consentir es que a nadie le salga rentable incumplir", remarcó ayer Ruz que, incluso, reconoció que tras el aviso y el levantamiento de la terraza tienen previsto un tercer paso ante incumplidores continuados: la retirada de la licencia. En este sentido, Ruz reconoció que en los últimos meses y fruto de distintas inspecciones se les ha puesto multas a establecimientos que colocaban su terraza de forma irregular. Sin embargo, no siempre ha hecho recular al empresario a quien, a ojos de la edil, parece que le sale rentable pagar la sanción y continuar con la actividad.

No obstante, la concejal resaltó que no se debe criminalizar bajo ningún concepto al colectivo. Los incumplidores apenas alcanzan la veintena. Es decir, son muy poco representativos teniendo en cuenta que en la capital hay 900 licencias de terrazas. En cualquier caso seguirán vigilantes.