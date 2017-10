La capital ultima la limpieza de pintadas en el Centro y el Albaicín

El Ayuntamiento de Granada está culminando el Plan de Limpieza de Pintadas Vandálicas en fachadas de los barrios históricos Centro-Sagrario y Albaicín, por el que, con un presupuesto de 200.000 euros, pretende mejorar la visualización de la ciudad en la eliminación de grafitis no artísticos. La iniciativa forma parte del Plan Integral contra Grafitis no Artísticos puesto en marcha por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, en el que se incluye la instalación de cámaras disuasorias en espacios de especial protección patrimonial. El concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha valorado positivamente el Plan, cuya primera fase comenzó el pasado mes de marzo, y ha hecho un llamamiento "a la colaboración ciudadana para acabar con estos actos que no sólo dañan la imagen de la ciudad, sino que suponen un elevado coste económico".

Diseñado por el Fondo Social Europeo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, el plan municipal incluye tres fases de intervención en el Centro de la ciudad, que culminarán el próximo mes de abril. Los trabajos de limpieza, que han empezado en la calle Serrano del Albaicín, están siendo realizados por una cuadrilla de 8 pintores, 2 albañiles y 2 arquitectos técnicos contratados dentro del Programa de Empleo Joven.

Fernández Madrid, quien ha insistido en que los actos vandálicos son obra de unos pocos, "ya que la práctica totalidad de la ciudadanía tiene un comportamiento ejemplar", ha explicado que con carácter previo a la ejecución material de los trabajos, se visitaron las calles del barrio y se diseñó cómo se llevarían las actuaciones por la cuadrilla contratada al efecto. En cuanto a la labor desarrollada desde marzo pasado, en los últimos seis meses se ha actuado, entre otras, en las calles Ganivet, Navas, Horno de San Matías, Lepanto, Poeta Luis Rosales, San Matías, Varela, y San Rafael. Asimismo, se han limpiado fachadas de inmuebles de Ancha de la Virgen, Cuarto Real, Fortuny, Molinos, Escoriaza y Fortuny, así como otras calles transversales y aledañas a las citadas vías.