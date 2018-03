La capital se personará en el caso Emucesa con el visto bueno del PP

El concejal del PP Juan Antonio Fuentes dijo que no entendía la urgencia cuando el consejo de administración se produjo el 24 de enero y ya ahí se decidió que se denuncien los hechos y María Francés y Eduardo Moral ya están citados a declarar. Asimismo, el concejal calificó el pleno de "ceremonia de la confusión" y aseguró que "los juicios paralelos son malos pero las acusaciones veladas son peor". El portavoz de IU, Francisco Puentedura, exigió que se depuren responsabilidades penales pero también que se reclamen las cantidades que cobraron las personas (que en total ascienden a 300.000 euros) que cobraron sin pasar un proceso de selección y sólo en base al carnet del partido". Asimismo, animó a María Francés a explicar dónde trabajaron estas personas. "No se trata de convertir esto en un juicio paralelo pero al menos que den alguna explicación".

Todos los grupos reprocharon al alcalde y al equipo de Gobierno que convocara este pleno de urgencia en medio de la Semana Santa respondiendo a un interés "partidista". Para el portavoz de Cs, Manuel Olivares, el "PSOE siempre quiere hacer un uso partidista y en esta ocasión no ha querido perder la oportunidad". Asimismo, criticó al PP por "querer ir de víctima". "Lo que se ha visto hoy aquí es confrontación que queda muy lejos del real objetivo que es acabar con la corrupción".

Era martes Santo pero en el Ayuntamiento de Granada ni se percibía. Aunque durante esta semana lo común es que descienda la agenda de trabajo de los corporativos, hacia las diez de la mañana todos estaban sentados ya en sus sillas del salón de plenos. El equipo de Gobierno los había convocado con urgencia para votar la personación o no como acusación particular por parte del Ayuntamiento en el caso Emucesa.

Un pleno de réplicas tensas y amenazas

El PP lejos de intentar lavar su imagen intentó contraatacar con amenazas al resto de grupos municipales. El concejal del PP, Juan Antonio Fuentes, llegó a afirmar que "no les quepa la menor duda de que ustedes también tendrán que dar explicaciones y espero que tengan la misma rapidez en cumplir sentencias y en apartar a concejales con juicio oral abierto". Además, acusó a Vamos Granada de tener "falsos autónomos" y aseguró que van a investigar si se trata de malversación de fondos públicos. "No vengan a dar lecciones cuando no pueden".