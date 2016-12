La capital estudia reforzar la seguridad con vallas y bolardos en zonas públicas

Granada estudia implantar bolardos en aquellas zonas más transitadas de la ciudad durante las fechas navideñas. Una medida acorde a la petición realizada por la Policía Nacional a los ayuntamientos tras el atentado en un mercadillo en Berlín (Alemania). No obstante, cabe remarcar que la capital granadina "no está en situación de riesgo ni de alarma" como ayer trasladó a la opinión pública el alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien incidió en que "no estamos en ningún foco de preocupación para nadie".

A la Comisaría de Policía de Granada llegó ayer el oficio del Ministerio del Interior en el que se urge a la toma de "medidas de protección física que impidan ataques similares" a los llevados a cabo con camiones de gran tonelaje en Niza o Berlín. Según pudo conocer ayer Granada Hoy, los agentes trasladaron ayer esta orden al cuerpo de la Policía Local.

En el ámbito de la prevención, el alcalde anunció que el Ayuntamiento está estudiando "si es necesario" instalar hitos en algún espacio donde haya aglomeraciones. En el entorno de la Fuente de las Batallas ya existe uno con carácter "provisional". Un "punto de seguridad" para testar la idoneidad de este tipo de mecanismos para impedir la entrada de cualquier vehículo a áreas donde el peatón tiene preferencia.

Por parte de la Policía Nacional, a la instalación de bolardos o grandes maceteros, se podrían sumar coches patrulla en los principales accesos a las áreas más concurridas. De hecho, Interior ya ha anunciado que de manera general reforzará la presencia policial en estos espacios de toda España.

De esta manera se pretende reforzar la sensación de tranquilidad, puesto que no existe una amenaza concreta sobre el país y, por ende, sobre Granada. Al margen de ello, siempre resulta positiva toda acción en aras de aumentar la seguridad y la prevención.

El nivel 4 de seguridad (sobre 5) sigue activo en todo el territorio español, lo que ya de por sí da garantías de la intensa labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A lo que hay que sumar la campaña navideña de Comercio Seguro, por el cual la vigilancia y la presencia de efectivos policiales se intensifica en las calles para evitar la comisión de hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando las grandes aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio.