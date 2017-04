La capital crea un reglamento para evitar que le peguen a sus funcionarios

Comunicar una situación de desalojo, atender a un enfermo mental en situación de crisis o a una familia a la que le han retirado los hijos no es una tarea cómoda. Tampoco lo es calmar a una persona a la que se le embarga tras el impago reiterado de una multa, pero los funcionarios municipales tienen que gestionar diariamente este tipo de casos y no siempre salen airosos de la situación. Aunque no es una práctica diaria, muchos de los funcionarios sufren agresiones en el transcurso de su trabajo. Ocurre sobre todo en áreas como Servicios Sociales y Economía.

Para evitar estas situaciones tan violentas, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado en junta de gobierno local un reglamento de atención y prevención de agresiones al personal municipal en el que se dan las pautas para, principalmente, evitar este tipo de embestidas y en caso de que se produzcan saber cómo actuar. El documento empieza diciendo que además de las caídas, los golpes, cortes o accidentes de tráfico hay otro factor de riesgo para los funcionarios: la interrelación con otras personas, ya que aquí pueden surgir comportamientos violentos y este es, probablemente, el más grave de todos los riegos laborales a los que se expone un empleado público. Y resulta que como administración más cercana, la mayor parte de la actividad de un Ayuntamiento se basa en prestar una atención directa al ciudadano.

Los centros en los que se produzcan agresiones serán considerados como 'puntos rojos'

Según explica el concejal de Personal, Baldomero Oliver, el protocolo responde a las demandas en materia de seguridad dirigidas por los funcionarios al servicio de prevención del Ayuntamiento "ante las agresiones, tanto físicas, como verbales, que se vienen sucediendo hacia el personal de los servicios municipales". Conviene tener en cuenta que no se debe asociar la violencia únicamente con la agresión física, de hecho el problema de la violencia en el lugar de trabajo está principalmente centrado en los abusos verbales y las amenazas, que son los incidentes más comunes.

Para evitar que ningún funcionario tenga que pasar por esta situación el principal paso es identificar los riesgos laborales relacionados con cada puesto de trabajo. Los hay con especial riesgo, como los que están de cara al público, los que se ocupan de personaciones o embargos. El documento aconseja que se establezcan partes de incidentes, que se establezca un registro de agresiones específico, modelos para la presentación de denuncias por parte del personal y que se hagan informes periódicos de los responsables de centros o unidades.

Para tener una idea de qué 'enfada' a los usuarios la guía advierte varios motivos: los relacionados con el tiempo de espera, con la falta de información, la disconformidad con la atención recibida, con la resolución de su expediente o el manejo del dinero en efectivo.

La evaluación de la seguridad en los centros de trabajo deberá realizarse mediante un informe conjunto de la Policía Local en colaboración con la Subdirección General de Atención al Personal y Prevención de Riesgos Laborales. Los centros en los que haya habido agresiones o intentos de agresión se catalogarán como 'puntos rojos' y pasarán a formar parte de un listado de teléfonos a los que la Policía Local dará prioridad.

Como más vale prevenir que curar es importante también minimizar las causas de queja del usuario y dejar muy claro mediante carteles que los centros de trabajo municipales tienen tolerancia cero en caso de producirse estos comportamientos y que por tanto se iniciará la oportuna actuación legal. Entre las medidas que el documento propone se encuentra la presencia continuada de Policía Local y vigilantes de seguridad en estos 'puntos rojos', la instalación de botones antipánico, cámaras de seguridad, arcos detectores de metales, accesos rápidos a salidas seguras o pantallas de separación en la atención con los usuarios.

Si tras recibir la formación oportuna el funcionario se ve envuelto en esta situación, debe saber que es mejor mantener la calma y reconducir la situación buscando puntos de acuerdo; avisar a la Policía Local o solicitar la presencia de un compañero que sea testigo de los hechos. En caso de que la agresión se materialice, se abrirá expediente en el centro y se dará traslado a la asesoría jurídica del Ayuntamiento. En caso de que los hechos se valoren como infracción penal serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.