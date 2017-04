La capital requisa en un año 16.000 artículos inseguros de los comercios

Cada año el Ayuntamiento de Granada a través del área de Consumo retira miles de artículos de los establecimientos. Se trata de productos que no cumplen con las garantías mínimas de seguridad, están mal etiquetados o pueden causar daños a los consumidores. Luces decorativas que dan pequeñas descargas eléctricas, uñas postizas cuyo pegamento supone un riesgo para las manos, enchufes, peluches, llaveros láser, son solo algunos de los productos que se han requisado buscando la máxima seguridad de los granadinos. En total, más de 16.000 artículos ya sea por orden de otras administraciones o por las propias revisiones que realizan los funcionarios del área en distintas campañas.

Según explicó ayer la Inspección de Consumo realiza una doble actuación: programar y realizar campañas de productos y servicios y, por otro lado, actuaciones en materia de seguridad de los productos. Así, a lo largo de 2016 se llevaron a cabo 13 campañas en distintos momentos del año como rebajas de invierno, Carnaval, rebajas de verano, o Navidad. Pero también inspecciones de material escolar, artículos de flotación, gafas de presbicia, equipos de protección (material de trabajo), ropa deportiva de bajo coste, o venta de aceite en droguerías y perfumerías.

96Productos. Fueron retirados en la campaña de disfraces con motivo de la celebración del Carnaval

En estas 13 campañas se llevarno a cabo 1.104 actuaciones con 875 actas levantadas de las cuales solo siete acabaron en sanción a través del servicio de disciplina. Durante las inspecciones, lo que se analiza es si cumplen con la normativa genérica (si el establecimiento cuenta con su licencia de actividad, de apertura, libro de reclamaciones, si realiza correctamente la factura" pero también si cumple con la normativa específica que deben cumplir los productos que vende. En este sentido, Fernández Madrid, destacó que, de los artículos que se retiran de la venta "las instrucciones que da el área de Consumo son para que se reetiqueten, otros son reexpedidos (se devuelven al productor) y, por último hay otros que se destruyen en el punto limpio. "Por ejemplo, en la campaña de disfraces hemos retirado 96 artículos, de los cuales 54 fueron decomisados". En total, en 2016 se retiraron 2.203 artículos, siendo la mayoría de ellos reexpedidos, un 57,83% mientras que un 24,7% fueron decomisados (546) y un 17,39% reetiquetados.

En cuanto a las anomalías, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, destacó que los artículos cuya comercialización ha sido prohibida carecían, por ejemplo, de los datos del fabricante o el distribuidor, o indicaciones de uso en una lengua no oficial. También había casos de cosméticos que no contaban con el periodo de uso tras la apertura (símbolo del tarro abierto) o indicaciones que no estaban en castellano. También hubo casos de productos sin marcado CE (es decir, que no contaban con el signo de que son productos comunitarios que cumplen la normativa.

Por otra parte, en cuanto a la seguridad de los productos, el edil destacó dos líneas de actuación. Una dentro de las actuaciones de control derivadas de la búsqueda de productos notificados en redes de alerta promovidas por ayuntamientos, administraciones públicas etc. Otra, encaminada a la verificación directa de los inspectores, dirigida a prevenir posibles riesgos en productos no incluidos en las citadas redes de alerta.

El Ayuntamiento recibió 2.545 alertas de las que se retiraron 14.107 productos aunque el número de los finalmente decomisados asciende a 67. Más de 1.700 fueron notificadas por la UE mientras que en torno a 800 fueron avisadas por la Agencia Nacional de Consumo. Para finalizar, el concejal destacó la labor de los funcionarios del Área de Consumo dirigida por Javier Montero para ganar seguridad en las compras.

artículos.Los funcionarios de Consumo no dudaron en llevar algunos de los artículos requisados al Ayuntamiento. Había peluches aparentemente seguros, llaveros con láser, uñas postizas, huevos que al introducirlos en agua se convierten en muñecos, pelotas e, incluso, un soplete. Todos ellos suponen un auténtico riesgo para los consumidores por lo que fueron requisados.