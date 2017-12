La capital, la segunda ciudad española que más facturas debe a sus proveedores

En los últimos tiempos, una carta con el membrete del Ministerio de Hacienda nunca es sinónimo de buenas noticias. Y menos si va dirigida al Ayuntamiento. Aunque no sea la primera -y es difícil aventurar si será la última-, la notificación que Hacienda ha enviado al Consistorio advirtiéndole de su elevado periodo medio de pago a proveedores y amenazándole con la intervención es un claro reflejo de la delicada situación que atraviesan las arcas municipales. Granada se encuentra entre los 22 grandes ayuntamientos que, según publica el diario El País, han sido apercibidos por el Ministerio por pagar sus facturas a más de 60 días, exigiéndoles un plan de tesorería con una batería de medidas que garantice la reducción de un plazo que excede el periodo legal.

Granada, de hecho, se encuentra en el 'top 10' de las grandes capitales españolas que más tardan en pagar a las empresas, pymes y autónomos que trabajan para ellas. Según el último informe de periodo medio de pago a proveedores publicado por el Ministerio de Hacienda, en septiembre el Ayuntamiento de Granada pagaba sus facturas a 147,89 días. Es decir, que desde que una factura entra en el edificio consistorial hasta que es abonada a su emisor, pasan casi cinco meses. Este plazo solo es superado por Jaén (553,17 días), Parla (430,07), Algeciras (399,82), Telde (384,04), Jerez de la Frontera (283,63), Gandía (281,59), Chiclana de la Frontera (194,84), Alcorcón (190,22) y Vélez-Málaga (154,40).

El Ayuntamiento asegura que el plan de saneamiento permitirá reducir plazo y deuda

En cuanto al importe, la situación es todavía peor. Según Hacienda, el Ayuntamiento cerró el mes de septiembre con una deuda acumulada de 78,4 millones de euros. Esto la convierte en la segunda gran capital española, solo por detrás de Madrid y sus 122,7 millones, que más deuda acumulada tiene con sus proveedores.

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, explicó ayer a este periódico que la misiva del Ministerio de Hacienda no ha llegado aún al Consistorio, pero reconoció que "no es la primera que mandan" por este motivo. "Tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Hacienda nos han hecho varios anuncios por incumplimiento del plan de ajuste o del periodo de morosidad", confirmó Oliver, que reconoció que las notificaciones "han ido subiendo de tono".

En cualquier caso y a la espera de la carta y de los términos en los que se exprese, el concejal de Economía indicó que desde el equipo de Gobierno entienden que el plan de saneamiento aprobado en pleno el pasado 23 de octubre cumple "en buena medida" los requerimientos del Ministerio de Hacienda, ya que se traducirá en una importante reducción de la morosidad con la conversión de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, un "desahogo" que también beneficiará a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento.

"Si cumplimos, en 2018 cerraremos con un superávit de 7 millones para reducir el remanente de tesorería negativo y, en última instancia, el periodo de pago a proveedores", explicó el concejal de Economía, que confió en que a partir de enero se pueda comenzar a reducir la deuda "de forma sustancial".

Por lo pronto, el Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en las medidas incluidas en su plan de ajuste, ya en vigor puesto que su aprobación municipal fue notificada tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía y no requiere de su visto bueno expreso. De momento, Economía ha conseguido renegociar con los bancos el paso a deuda a largo plazo de 30 de los 34 millones previstos. El siguiente paso "inmediato" para seguir avanzando es la aprobación de las ordenanzas fiscales. "El esquema ya está trazado, espero que no haya propuestas demagógicas que impidan cumplir el plan de ajuste", apuntó Oliver, asegurando que si el resto de grupos no respalda las ordenanzas el próximo viernes 22 estarían "generando un problema a los pequeños proveedores".