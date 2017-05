La capitalidad judicial, el último símbolo de una ciudad agraviada

El 'despiece' del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tocado la fibra sensible de Granada. Quizá en otro contexto, sin un AVE inacabado, un Metro que no termina de ponerse en marcha o una fusión hospitalaria que ha despertado las iras de profesionales y ciudadanos, la decisión de la sala de gobierno del TSJA de proponer la implantación de las nuevas secciones penales en Málaga y Sevilla hubiera pasado más desapercibida. Pero no. Granada no admite más agravios y ha reaccionado de forma airada ante lo que considera una amenaza a la capitalidad judicial que le corresponde según el Estatuto de Autonomía. Las instituciones, todas, tardaron poco en movilizarse contra el pronunciamiento de los magistrados del alto tribunal, solicitando por escrito tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respete el pacto político que estableció la sede del poder ejecutivo y legislativo en Sevilla, y la sede del poder judicial en Granada.

Pero la verdadera medida de la reacción de Granada ante el ataque a su título de ciudad de la Justicia está en la plataforma cívica que se ha conformado en tiempo récord para frenar el desplazamiento de secciones. Juntos por Granada, inicialmente bautizada como Granada por el TSJA, ha conformado un movimiento heterogéneo, que une a profesionales, políticos, instituciones, consumidores y ciudadanos con un firme objetivo: dejar muy claro a quien quiera escucharlo, y especialmente al CGPJ y al Ministerio de Justicia, que la integridad del TSJA y su emplazamiento en Granada es innegociable. Así lo gritarán en una semana, cuando salgan a la calle en una gran manifestación que confían en que sirva de toque de atención a las instituciones judiciales.

La plataforma exige a las instituciones que lleven su defensa hasta las últimas consecuencias

La 'lucha' contra el desplazamiento de secciones tiene varios frentes. La defensa del pacto político establecido en los primeros tiempos de la autonomía andaluza y de lo que fija expresamente el Estatuto es uno de ellos, al igual que garantizar una eficiente administración de justicia, que saque el máximo partido de sus recursos. Pero la principal batalla se juega en el terreno de lo simbólico. "Granada como capital judicial tiene que ser la sede del TSJA y de todas sus salas y secciones. Desplazar las secciones lo dejaría vacío de contenido y es la gota que colma el vaso". Luis Chacón, profesional de las finanzas y miembro de Juntos por Granada, asegura que la ciudad ya no puede soportar más agravios. "Si lo nuevo del TSJA lo llevamos a otras provincias, acabaríamos desmantelando lo único que le queda a la ciudad para tener algo de prestigio".

En esa línea se expresa también el arquitecto técnico y exconcejal del Ayuntamiento de Granada José Manuel García Nieto. "Es doloroso para los granadinos el trato que nos dan, el ninguneo constante que sufre Granada. Tenemos que levantarnos para que dejen de pisotearnos". A su juicio, la creación de estas nuevas secciones en Málaga y Sevilla no solo consigue "descafeinar" el TSJA, sino que supone en la práctica que se "monten tres tribunales de justicia de Andalucía en tres ciudades distintas". Y no valen ni los argumentos del acercamiento al ciudadano ni la 'potencia' de estas ciudades, que fueron desmontados por el propio presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, contrario al establecimiento de las nuevas secciones fuera de Granada.

La abogada Sacramento Gómez defiende además la importancia de respetar los pactos. "La negociación previa que hace que ese pacto se lleve a cabo tiene que ser cumplida", indica, recordando que en el debate parlamentario que precedió al establecimiento de la sede del TSJA en la capital quedaba clara la intención de descentralizar el poder y convertir a Granada en el centro del poder judicial. "En ningún TSJ de ninguna otra comunidad se ha planteado nunca este problema. A nadie se le ha ocurrido llevarse una sección fuera", apunta Gómez, que subraya además que los magistrados del alto tribunal "no están legitimados" ni para debatir ni para proponer el desplazamiento de secciones por conveniencia.

Para quienes puedan pensar que la lucha por el TSJA es una lucha corporativista, de abogados y profesionales judiciales, la letrada asegura que la ubicación de las secciones de apelación en Granada, habida cuenta de que estos recursos se plantean por vía telemática, "no supone más trabajo" para el colectivo. Es, asegura, una cuestión de "dignidad" ante la pretensión de quitarle a Granada "lo único institucional" que le queda.

El presidente provincial de Facua, Luis Romero, incide en que esta no es una guerra de los abogados, sino una lucha "de todos los ciudadanos". Con el desplazamiento de secciones estaría en juego "el principio de eficiencia" de la Justicia y la seguridad jurídica, ya que perjudicaría la coordinación de los magistrados y mermaría los recursos económicos al tener que repartirlos en las nuevas sedes. "No estamos hablando solo de que haya una sede en otros sitios, sino de que vamos a perder recursos que harán que lo que esté aquí funcione mucho peor".

Romero apunta que el TSJA y la capitalidad judicial no se pueden convertir en una guerra entre ciudades. A Granada le corresponde, ya sea por tradición histórica o por el pacto político que emana del Estatuto de Andalucía, la capitalidad judicial, y no vale "abrir el melón del peso específico que pueda tener cada provincia". "Hay que respetar los acuerdos a los que hemos llegado y trabajar por el principio de eficiencia". El presidente de Facua también coincide en que esta batalla tiene una alta carga simbólica. "Esta es una más de las luchas que nos vemos obligados a acometer. Somos un tubo de ensayo, todo lo que termina funcionando mal lo hacen en Granada. Pero tenemos que decir basta, no somos conejillos de indias". Romero ahondó en que el debate generado "no está justificado", y que la propuesta ha surgido de "una suerte de conspiración de algunos jueces".

El argumento de que ya existen salas desplazadas en Málaga y Sevilla -las de lo Contencioso-Administrativo, aprobadas de 'tapadillo' en 1989- no es válido, según los miembros de la plataforma. Aquel acuerdo ya vulneró "claramente" el Estatuto de Autonomía, y eso no es excusa para que se vuelva a repetir. "No podemos permitir que eso pase ahora, no nos pueden quitar lo que nos corresponde", indica Luis Chacón. ¿Localismo? Puede, pero el localismo es "un camino de doble vía" y también podría calificarse de localismo que los magistrados de Andalucía Occidental quieran llevarse las secciones a sus provincias, o que los políticos e instituciones de Málaga y Sevilla reclamen para sí algo que no les corresponde. Granada, al fin y al cabo, solo pretende mantenerse como sede del TSJA y sede del poder judicial, tal y como se estableció en el debate de la sesión constitutiva del Parlamento andaluz.

La lucha por la integridad del alto tribunal ha recibido esta semana un importante espaldarazo en la cámara andaluza. Los grupos parlamentarios respaldaron el pasado jueves una declaración institucional en la que instaban al CGPJ a respetar el mandato del Estatuto de Autonomía y proteger la permanencia del TSJA en Granada. Los miembros de la plataforma esperan que esa defensa pública -que también se ha producido en la capital, con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía- llegue hasta las últimas consecuencias. Si el Consejo General del Poder Judicial decide aprobar la propuesta de la sala de gobierno del TSJA y crear las nuevas plazas de magistrado en Sevilla y Málaga, se estaría vulnerando el Estatuto de Autonomía y alterando la demarcación judicial, algo que no le corresponde al CGPJ. "La Junta de Andalucía estaría obligada a plantear un recurso de competencias", subraya Luis Chacón. Además, la plataforma asegura que si el 29 de mayo el desplazamiento sale adelante y "se confirma el agravio", le exigirán a todas las instituciones que forman parte de la mesa en defensa del TSJA que "cumplan su palabra" y lleguen a los tribunales, planteando un contencioso. El presidente de Facua apunta que no están dispuestos a permitir que los políticos continúen con sus "promesas vacías".

En todo caso, la confianza de los miembros de Juntos por Granada es que la respuesta institucional y en las calles sea suficiente para convencer al CGPJ de dejar aparcada la propuesta. El consejo generalmente aprueba lo que propone la sala de gobierno del TSJA, pero la plataforma espera que las razones jurídicas y objetivas que desaconsejan el desplazamiento y la presión social e institucional pesen más que el criterio de los magistrados.

Juntos por Granada confía en ser capaz de movilizar a los ciudadanos, convenciéndolos de que la capitalidad judicial y el TSJA forman parte del "orgullo de ser granadino"; de que la defensa de su integridad garantiza una mejor justicia con más recursos; y de que ha llegado la hora de poner fin a los agravios.