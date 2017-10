"En casos de emergencia ha habido que arrancar los vehículos a racha"

La flota de vehículos con la que el cuerpo de bomberos de Granada tiene que hacer frente cada día a las contingencias propias de un servicio de emergencias deja bastante que desear. El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha presentado un escrito en el que denuncia el estado "lamentable" en el que se encuentran los vehículos. Dicen que raro es el día que no hay que arrancar los vehículos con las pinzas por deficiencias en las baterías. Eso cuando no ha hay que arrancar los vehículos "a racha" poco después de que se produzca un requerimiento de emergencia.

La situación sería irrisoria de no ser porque el de bomberos es un servicio de emergencias que no se puede permitir el lujo de sufrir este tipo de situaciones y porque de su buen hacer dependen vidas.

Aurelio Contreras, miembro del SAB, dice que los materiales del interior de la cabina van sueltos y que otros no poseen los sistemas de retención de personas, lo que supone un grave riesgo para la salud de los trabajadores. "Varios de estos vehículos son ya viejos y tienen deficiencias que afectan a su conducción", relata Contreras, quien añade que la ubicación en cocheras no permite disponer de dichos vehículos como requiere una situación de emergencia; hechos que han sido denunciados ante el servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento.

La retahíla de deficiencias sigue en uno de los vehículos de mando al que no le funcionan rotativos ni sirenas, por lo que, al salir de emergencia supone un alto riesgo para los ocupantes y para el resto de vehículos que circulan. Algunos vehículos del servicio no han pasado la ITV y en otros la emisora no está operativa.

Desde el sindicato achacan esta mala gestión de los vehículos a la Jefatura y le recuerdan que uno de los mecánicos encargados del mantenimiento de los mismos ha pasado al servicio de oficina, "lo que demuestra una clara falta de capacidad de la jefatura de gestionar el personal disponible".

En el escrito, los miembros del sindicato aprovechan para recordar que la flota es deficiente ya que se dispone de vehículos que el servicio no necesita, y sin embargo carece de unos tan importantes como son los necesarios para actuar en el casco histórico.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, afirma que pedirá explicaciones a las administraciones para que aclaren cómo se ejecuta la inversión de dos millones anuales que reciben los bomberos para renovar equipos y vehículos en un servicio esencial para la capital y para 40 municipios de la provincia.