La catarsis de la movilidad: el momento de la reordenación

El éxito incontestable del Metro ha tenido como efecto colateral una cascada de peticiones de localidades del Área Metropolitana para ampliar la línea y dar cobertura a Churriana de la Vega, Atarfe, Huétor Vega, Ogíjares, Las Gabias, Peligros... El delegado de Fomento y Vivienda, José Antonio Martín, pone los pies en el suelo y defiende que, hasta 2020, la prioridad inversora de la Junta es terminar con los proyectos con los que arrambló la crisis y que estaban previstos en el Plan Pista. Pero adelanta que ya se trabaja en el futuro de la movilidad en el Área Metropolitana a la espera de conocer el presupuesto de la Unión Europea con el que se podrá disponer a partir de 2020. No se descarta nada, pero el delegado de la Junta subraya que no se va a vender humo y que no se presentarán proyectos que no tengan respaldo económico para su ejecución. De momento, la reordenación de las líneas de autobuses en el Cinturón y en la capital son la primer respuesta para que, con el Metro como eje vertebrador, el transporte público vaya sacando paulatinamente coches de la circulación. En el año 2017 se registraron un total de 43 millones de desplazamientos en transporte público, 1,4 más que el año anterior, con lo que se recupera la tendencia al alza desde el descenso producido desde 2008 con la llegada de la crisis, cuando se superaron los 47 millones.

Por contra, los últimos datos del Ministerio de Fomento indican que la intensidad media diaria de vehículos (IMD) en la circunvalación de Granada (A-44) registró una caída del 8,2% respecto a enero de 2017, fecha en la que aún no estaba en servicio el Metro. En términos absolutos este descenso del tráfico rodado equivale a 9.612 coches diarios menos. La previsión para el primer ejercicio completo del Metro es contribuir a reducir en 3 millones los desplazamientos en vehículos privados durante todo el año, dato que equivale a una media diaria de 8.000 desplazamientos menos en coche cada día

En esta línea están las últimas iniciativas del Consorcio Metropolitano de Transporte y del Ayuntamiento de Granada para adaptar las líneas de buses al Metro y evitar la duplicidad en los tramos cuyo servicio está cubierto por los tranvías. La visión metropolitana del transporte es el alfa y el omega de las últimas decisiones y recientemente se aprobó el salto de tres líneas urbanas al Cinturón para reducir los transbordos. El área de Movilidad del Ayuntamiento ya tienen sobre la mesa el proyecto de unir Santa Fe con la capital con la nueva línea 4, además de alargar la S3 para llegar a La Zubia y la S2 a Huétor Vega. El pasado 1 de enero se llevó a cabo una primera readaptación de las líneas a la nueva realidad del Metro, justo cuando el ratio medio de uso del sistema de transporte público llegó a los 75 viajes anuales por habitante, un total de uso del 11%, cuando en el resto de España evolucionó, en los ámbitos urbanos, al 3%.

En este sentido, Atarfe ya puso en marcha a comienzos de año un servicio de lanzadores para unir la localidad con la parada de Metro de Albolote, una iniciativa que ya se ha consolidado en estos meses y que permite a los vecinos de Atarfe conectarse fácilmente con el Metro para sus desplazamientos. En octubre ya había 48 rutas de enlace con el nuevo medio de transporte, cifra que no ha parado de subir desde entonces. Además, el Consorcio Metropolitano de Transportes mejorará a partir del 2 de mayo sus conexiones en autobús interurbano con el Metro y el PTS con la implantación de la nueva línea 159, para la conexión de zonas del núcleo urbano de Armilla más alejadas del Metro con el centro de la localidad y el PTS.

Se supone que a finales de abril entrará en vigor la reordenación de las líneas de autobuses urbanos de la Rober coincidiendo con el estreno de los transbordos gratuitos con el Metro para los usuarios de la capital, al tiempo que los autobuses interurbanos tienen la perspectiva de 'mudarse' a Andaluces y Palacio de Congresos por la saturación que actualmente se produce en la calle Marín Ocete.

La Movilidad es sin duda el tema estrella de lo que va de año, con medidas que van desde el adiós del tradicional bonobús universitario, que será sustituido por la Tarjeta Universitaria Inteligente, a la ampliación del horario del Metro en Semana Santa hasta las dos de la madrugada. La llegada del Metro, que alcanzará los 5 millones de usuarios durante la Semana Santa, ha hecho que se revise toda la movilidad en el Área Metropolitana para conseguir el objetivo de dejar este 3 millones de coches aparcados en sus cocheras. La movilidad se ha convertido en el tema de 'moda' en los primeros meses de 2018 después de ser protagonista también ene l último tramo de 2017.