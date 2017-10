El cava, otra víctima de la situación catalana

Todos lo recordarán. A finales del año 2004, Josep Lluis Carod Rovira, el dirigente catalán republicano, cuestionó el apoyo de Cataluña a las olimpiadas Madrid 2012. Días después, el dirigente catalán reconoció que se dejó llevar por un arrebato de mal humor y admitió que fue un «error». Casualidad o no, la disculpa de Carod llegó unas horas después de que se supiera que un empresario del Penedés -comarca productora de cava y vino- había perdido un encargo de 80.000 botellas de cava.

Trece años después, y a mes y medio de las Navidades, los empresarios del cava catalán tienen miedo de que todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo en Cataluña se plasme en una caída de ventas de este vino espumoso. El vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme y Confemetal, Antonio Garamendi, ha apelado este lunes a la "cordura" para no hacer boicot a los productos catalanes porque sería una "mala noticia" no sólo para Cataluña, sino también para España. De hecho, el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha reconocido, en declaraciones a la cadena Cope que se están produciendo "reacciones" que perjudican las ventas del cava y de vinos catalanes, pues se trata de "productos emblemáticos". "La gente tiene bastante asumido que la calidad del cava catalán es excelente". Hasta Josep Borrell abogó en su discurso tras la manifestación del 8 de octubre en Barcelona por brindar con cava catalán.

A mes y medio de la Navidad, los empresarios temen que repercuta en sus ventas

Ahora que se aproxima la Navidad, a través de internet viaja un mensaje en el que se incita a consumir cava elaborado en otras autonomías españolas. Los productos alternativos de este mensaje son valencianos, extremeños o riojanos y al que no le guste el cava... ¡sidra El Gaitero!

La bodega Vía de la Plata de Almendralejo ha aumentado las ventas de cava desde enero a septiembre de este año en un 90 por ciento con respecto a 2016, entre otros motivos, porque «la situación actual (en Cataluña) evidentemente favorece» la venta de este producto, algo que «es una cuestión del consumidor». El gerente y responsable técnico de la bodega, Evaristo de Vega, en declaraciones a "El correo del vino" ha explicado que el consumo de cava «es una cuestión puntual a nivel de fiestas» y que «va cambiando un poco la tendencia», ya que han notado desde los primeros meses del año que las ventas han aumentado. Además, De Vega ha subrayado que en los últimos días se han incrementado mucho las llamadas telefónicas y el interés por adquirir cava extremeño, motivo por el que prevén que «el aumento va a ser importante» en los próximos meses, ha apuntado. En este sentido, ha relatado que «en los últimos meses o semanas» están teniendo «un aumento de peticiones por parte de distribuidores pequeños», así como que ha habido alguna gran superficie que «sin ir a buscarla» ha acudido a la bodega a demandar el cava. Lo mismo ocurre en otras regiones, y es que las grandes superficies se están "guardando las espaldas" por si este boicot continúa y, para no perder ventas, tendrán en los lineales de los supermercados cava catalán, si, pero también de otras zonas. Y están comprando ya, y a manos llenas antes de que los precios suban aún más.

Otra cosa es el consumidor de cavas de alta gama, cuyo precio se acerca al del champagne y ese, precisamente, es el producto por el que optarán los que hagan "boicot gourmet".

Más allá de la anécdota, el crecimiento de las ventas de champagne en España desde la ocurrencia de Carod Rovira en 2004 es espectacular. Un 23 por ciento en 2005, un 26 por ciento en 2006 y en 2007, hasta agosto, un 37 por ciento. En cifras absolutas, las ventas todavía son pequeñas, sólo unos cuatro millones de botellas, pero situadas en el segmento alto de precio.

No solo el cava, muchas empresas catalanas (no solo las grandes, también las PYMES) miran con preocupación la situación actual y los números cada día cuadran menos. "Estamos viendo cómo mes tras mes va reduciéndose la compra de nuestras elaboraciones en los establecimientos del resto de España. No existe un boicot activo hacia nuestros productos, pero injustamente hay cansancio y rechazo hacia Cataluña". Este es el mensaje de alerta que ha lanzado Roberto Ruiz, un pequeño empresario barcelonés que se dedica a la elaboración artesanal de olivadas -paté de aceitunas- y que ha visto cómo en el último año ha caído un 70% su facturación fuera de Cataluña, su principal mercado. "Los emprendedores de Cataluña también tenemos derecho a la existencia, a pesar de nuestros malos gobernantes", señala Ruiz, que ve "injusto" que por causas ajenas a las empresariales tenga que cerrar la compañía.

¿Y usted? ¿Con qué burbujas brindará esta navidad?