A la caza de un turista entre curiosos

Ilesel fin de semana es de la gente en Fitur. Y la gente lo que busca con su asistencia a la principal feria de turismo que se celebra en España son dos cosas: ambiente festivo y obsequios. El desafío de todo buen visitante no es otro que salir del recinto de Ifema con el mayor número de bolsas posibles y, si puede ser, habiendo picado algo o degustado algún licor prohibido, mejor que mejor. No es que haya acabado el trabajo. De hecho, las personas que trabajan en stands como el del Patronato Provincial de Turismo de Granada tienen casi el doble de tarea respecto a los tres primeros días de la feria por los tumultos que genera el público en las horas puntas de afluencia. También hay muchos profesionales del sector que apuran sus últimas horas en Madrid abriendo posibles vías de negocio y oportunidades para el año turístico que se abre. Hasta el punto de que las salas de reuniones estaban ayer llenas y los representantes del Patronato también aprovecharon el momento para entablar conversaciones de trabajo y estrechar lazos con otras provincias.

En concreto, el diputado de Turismo, Enrique Medina, se reunió ayer mismo con los responsables de la Diputación de Jaén para estudiar acciones conjuntas de cara a la llegada de tres nuevas líneas internacionales que aterrizarán en Granada de la mano de Easy Jet: Milán, Manchester y Londres. Del aeropuerto al Puerto, pues otra de las líneas de trabajo que apuntalaron los técnicos de turismo de la Diputación fue el análisis de estrategias comunes de promoción turística junto a Melilla a través de la naviera Armas. Además, la jornada de ayer no estuvo exenta de espectáculos y atractivos, pues se pasearon por el pabellón representarse la Semana Viviente de Cuevas del Campo, hubo que hacer cola en Granada para tirar la ruleta de la fortuna para conseguir regalos con el sello de la Costa Tropical o probar un vino con denominación de origen de Deifontes.

Todo cuenta con tal de seguir sumando embajadores en una provincia que, según las previsiones de la Diputación, superará los 2,8 millones de visitantes y los 5,7 millones de pernoctaciones en un 2016 de récord. Es por ello que los profesionales encargados de enseñar las posibilidades de Granada en los mostradores del stand no pararon ni un segundo ayer, como tampoco lo harán hoy hasta que se cierre la feria y se empiece a desmontar el chiringuito hasta el año que viene. "La afluencia es parecida a la de los últimos años, siempre viene mucha gente; aunque sí puede que se note un aumento de visitantes que están dispuestos a conocer el destino y no sólo a curiosear", explican desde el stand granadino. Eso sí, los curiosos que van de provincia en provincia y tiro porque me toca, y los que ansían un souvenir ganan por goleada a los potenciales turistas, el bien más preciado de Fitur.

"Hay gente de todas las edades, muchas familias y público mayor que, por lo general, es el que más se interesa y pide información", detallan los guías turísticos del stand. Además, no todos los visitantes de Fitur son madrileños con ganas de pasar un fin de semana diferente, sino que también abundan personas de otras regiones y extranjeros que pasan estos días en la capital de España debido a la feria y que encuentran en el pabellón de Andalucía un amplío espacio para dar rienda suelta a su curiosidad viajera. Sobre todo, latinoamericanos que se encuentran en el pabellón 1, el que hay justo al lado del andaluz, y que son mayoría por los recursos que destinan al turismo y porque este año la feria está dedicada a Argentina.

La gran parte de los encuestados por este periódico caen rendidos ante la Alhambra, pero hay quien se deja sorprender como Roberto, un madrileño que busca información sobre el turismo de cuevas: "Practico mucho turismo rural y me habían comentado que por la zona de Granada existen este tipo de alojamientos", explica. Otro caso es el de Laura y María, dos jóvenes que conocen bien la ciudad de Granada por haber estado varias veces, pero que no pierden la ocasión de ampliar sus horizontes. "Estamos mirando cuándo se hacen festivales y conciertos para volver a ir", reconocen las dos amigas, que cumplen a rajatabla el estribillo de 'Vuelvo a Granada'. Ojalá, pronto lo puedan hacer también en AVE.