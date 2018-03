Los 65 centímetros que ponen en cuestión 126 kilómetros de AVE

De momento, según denuncian desde Ave sí pero no Así, el tren laboratorio que comprueba los parámetros técnicos del tramo de AVE entre Antequera y Granada sólo ha pasado en dos ocasiones por Loja, algo que comprueban a diario porque es necesario desmontar la pasarela peatonal frente a la estación para que puedan pasar los trenes.

Las dudas de la plataforma, que con las últimas lluvias también denuncia el corrimiento de tierras a la altura del paso inferior de La Atajea, giran en torno a las obras para adaptar a la alta velocidad el tramo de Loja por el que circulaban los trenes convencionales, después de que la ministra Ana Pastor descartara en 2013 la ejecución de la Variante . Comenzó la planificación de las obras y al año siguiente, ya en 2015, surgió la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es la que tiene que dar el visto el visto bueno a un 'nuevo' proyecto que comenzó cuando aún no se habían publicado sus competencias en el Real Decreto 1072/2014. De hecho, su actividad comenzó el 1 de abril de 2015 cuando las obras del AVE en Loja ya habían comenzado su periplo de desencuentros con las empresas adjudicatarias por el sobrecoste de las obras.

Estos días se invoca a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) como si fuera un personaje sacado del viejo testamento: como un juez supremo que castigará los pecados o como el que acogerá en su seno a los que han cumplido a rajatabla la ley. En su dictamen está que el AVE pueda llegar este año a Granada para sacar a la provincia de los tres años de aislamiento ferroviario que cumplirá el próximo 7 de abril. No hay ninguna duda por el tramo que va de Antequera a Loja, con viaductos como el de Archidona de más de tres kilómetros o túneles como el de Quejígares, que se construyeron con el viento de cara hasta que estalló la crisis económica y llegaron los recortes, que se convirtieron en estrecheces en el tramo que discurre por Loja y, más concretamente, en el túnel de San Francisco. Las obras realizadas en este corredor del siglo XIX han dejado una anchura interior neta de 430 centímetros, mientras que los trenes AVE Talgo S-290 y AVE Avril que cubrirán este trayecto tienen una anchura de 291 y 320 centímetros respectivamente. En el mejor de los casos, quedaría una anchura de 139 centímetros, unos "65 centímetros a cada lado", por lo que "la falta de espacio entre los vagones y las paredes del túnel suponen un grave riesgo para la seguridad de los viajeros", según denuncia la plataforma Ave sí pero no Así, que pone en duda que esta infraestructura pase la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la que debe autorizar el comienzo de la explotación comercial para que los viajeros puedan viajar a Madrid sin necesidad de cubrir en autobús el trayecto hasta Antequera.

Las "cuentas del Gran Capitán" del alcalde

La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, acusó ayer al PSOE de hacer "las cuentas del Gran Capitán" para calcular las pérdidas económicas por el retraso de la llegada del AVE, a fin de "proseguir con su campaña de demagogia, desinformación y confrontación". Rocío Díaz se refirió así a la referencia que hizo el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, al montante de alrededor de 400 millones de euros que habría podido perder la ciudad por la desconexión ferroviaria con los principales destinos, con base en unos cálculos de la Diputación Provincial. Para la edil popular, la cifra lanzada por los dirigentes socialistas no se sostiene. "Se basa en las previsiones de viajeros de otros trenes de Alta Velocidad activos en España para los tres próximos años y en datos del Patronato de Turismo sobre gasto medio diario de viajeros que vienen a Granada". "¿Qué quieren decir, que a Granada no vendría nadie si no lo hiciera en AVE? Es un auténtico disparate", agregó.