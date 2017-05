El mayor centro examinador de Cambridge English, en Granada

El Institute of Modern Languages (IML Granada), centro examinador oficial de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, se llamará a partir de ahora Exams Andalucía, un cambio de nombre que no afectará a la academia de inglés homónima, que abrió sus puertas hace más de 60 años, y que conservará la misma denominación. Exams Andalucía ha sido reconocida por University of Cambridge English Language Assessment como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen: más de 30.000 candidatos en 2016, procedentes de 400 centros preparadores. El Cuarto Real de Santo Domingo acogió el evento de presentación de este "Platinum Examination Centre'.