El centro para personas sin hogar echa el cierre en horario nocturno

Con la llegada del frío, el Área de Derechos Sociales, gestionada por la concejal Jemi Sánchez, emprendió un programa piloto para resguardar a las personas sin hogar del frío de la noche. Este proyecto pionero se ha llevado a cabo en el Centro de Encuentro y Acogida de la calle Arandas que, gestionado por Proyecto Hombre, ha permanecido abierto de 20:00 a 8:00 desde el 22 de diciembre hasta el pasado 22 de marzo, momento en que dejó de prestar este servicio.

Durante todo este tiempo, por el día el espacio ha seguido funcionando como Centro de Encuentro y Acogida con los servicios dedicados a personas que necesitan asesoramiento o apoyo en problemas derivados del consumo de drogas y marginalidad social. Aquí encuentran un hogar donde pueden asearse, lavar la ropa, tomar un café o charlar, pero también reciben asesoramiento sobre los recursos disponibles para salir de esta situación. Por otra parte, en horario de noche el centro ha abierto para proteger a quienes no tienen otro sitio donde ir cuando la temperatura cae en picado.

Según explica el coordinador del centro, Alberto Fernández, durante este tiempo han recibido una media de 50 personas diarias con picos en las noches más frías.

En cuanto al perfil, Fernández destaca que en este periodo han recabado datos de 74 personas distintas que han pasado por el centro al caer la noche. Se trata de 63 hombres y 11 mujeres, 48 de origen español y el resto de nacionalidades diferentes como marroquíes, búlgaros y rumanos. El coordinador resaltó que muchos no superaban los 25 años. "Últimamente estamos recibiendo perfiles muy jóvenes", apuntó Fernández, quien destacó que están llegando a Granada personas que viven en la calle y que sufren graves problemas de adicciones a drogas.

Son jóvenes que han empezado a consumir de forma recreativa y acaban enganchados. "Vienen muy desmejorados. Empiezan a salir de fiesta en raves y acaban siendo adictos a sustancias como el speed o la heroína". Pero entre los usuarios también hay otras adicciones al alcohol o a la marihuana. A todos ellos, los que van de día o de noche, se les ofrece además de los servicios la posibilidad de participar en programas para salir de esta situación.

Otro de los datos ofrecidos por Fernández es alarmante. El 50% de los usuarios que durmieron en el centro reconocieron haber sufrido en alguna ocasión agresiones tanto físicas como verbales en la calle. La mayoría, además, no tienen donde ir. En total, 55 eran personas sin hogar que no habían visitado con anterioridad el centro: 17 vivía en casas okupa o sin luz ni agua y dos de ellas en un vehículo. Predominan quienes no llevan ni un año en la calle.

La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, reconoce que lo ideal sería mantener el centro en horario nocturno todo el año. Sin embargo, tal y como están las arcas municipales es imposible. El coste asciende a 81.000 euros que con anterioridad no estaban presupuestados. No obstante, la edil reconoce que para ella las personas sin hogar son una prioridad desde el minuto uno. Así en los últimos meses ha iniciado conversaciones para implantar el programa Housing First, entendiendo que disponer de una vivienda es un requisito imprescindible para iniciar una nueva vida. Mientras tanto, ha impulsado otras medidas como este centro para rescatar a las personas sin techo del frío.