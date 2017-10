Los centros del CSIC en Granada pierden 118 trabajadores en seis años

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) todavía no ha suturado las heridas causadas por los recortes que la institución tuvo que afrontar desde 2012. Aquel año negro para la ciencia vino de la mano de un descenso en la inversión, el fin de programas y proyectos de investigación y, como consecuencia, la pérdida de puestos relacionados con las convocatorias que se perdieron en el mar de la crisis.

En la provincia de Granada, los centros del CSIC -cinco en total, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, la Escuela de Estudios Árabes, la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Astrofísica de Andalucía- también han sufrido, como en el resto de la institución, esta situación. Según los datos facilitados por el Gobierno a la pregunta parlamentaria planteada por el socialista Miguel Ángel Heredia, desde el 30 de noviembre de 2011 hasta el 31 de julio de 2017 se habían perdido en los centros del CSIC en Granada un total de 118 puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como laboral en sus diferentes categorías. Este descenso supone que el pasado verano había un 16,4% de trabajadores en estos centros científicos que hace seis años, de 7171 a 599 personas. A nivel nacional, el descenso en este mismo periodo fue del 14%, según los datos extraídos del sistema de información de gestión de personal de la Agencia Estatal CSIC (Gesper), indica el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

La pérdida de plantillas vino con la finalización de los proyectos a los que estaban vinculadasA nivel nacional, la pérdida de plantilla ha sido del 14%. En Granada, del 16,4%

"Todos los centros del CSIC sufrieron la pérdida de plazas", reconoce el director del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), Francisco Javier Huertas. No hubo en esta debacle ningún despido, destaca Huertas. La aplicación a rajatabla de la tasa de reposición -que limitaba al 10% las contrataciones en relación al número de vacantes en el sector público- y el hecho de que finalizaran los contratos vinculados a proyectos y éstos no se continuaran explican el descenso en las plantillas de todos los centros. "Se resintieron todos", indica el director del IACT. El CSIC asumió así la imposición de no tener déficit en sus cuentas, una cuestión que, recuerda Huertas, sí se permite en otras instituciones dedicadas a la investigación, como pueden ser las universidades. "Nosotros no podemos endeudarnos".

En el caso del IACT, el 30 de noviembre de 2011 contaba con 99 personas en plantilla contratadas por el CSIC -éste es un centro mixto en el que también trabajan investigadores de la Universidad de Granada-, en 2014 quedaban 69 y el pasado verano se contabilizaron 68. El pasado 2016 sí hubo un repunte y la plantilla dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas era de 73 personas. Esta mejoría también se dio en otros centros, como el López Neyra, que pasó de 133 trabajadores en 2011 a 102 en 2014. En 2016 se recuperó hasta alcanzar los 125 efectivos, y según los datos del Gobierno, ahora cuenta con 122 empleados.

La Escuela de Estudios Árabes -el centro más pequeño de los cinco que el Consejo tiene en Granada- pasó de 35 trabajadores en 2011 a los 30 actuales (-14,2%), mientras que en la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) de 267 empleados se ha pasado a los 205 del pasado verano (-23%). En el caso de la EEZ el descenso ha sido sostenido a lo largo de estos años.

En cuanto al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), en 2011 se contabilizaron 183 trabajadores mientras que el pasado verano figuraban 174 (-5%).

Pese a esta situación, centros como el IACT o el IAA se mantienen como focos de investigación científica. La pasada semana se hizo público el primer estudio en luz y ondas gravitatorias de la fusión de dos estrellas de neutrones, un descubrimiento que inauguró "una nueva era en la observación del universo", según los científicos participantes en el proyecto y en el que Instituto de Astrofísica de Andalucía ha tomado parte ya que un grupo de sus investigadores ha participado en varios estudios internacionales sobre el fenómeno.