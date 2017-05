La ciudad eleva el tono para defender su liderazgo en el mapa judicial andaluz

Lo que el AVE o la crisis sanitaria no pudo unir lo ha conseguido la justicia. Miles de personas salieron ayer a las calles para exigir que Granada continúe siendo la capital judicial de Andalucía. Lo hicieron en una protesta donde por primera vez hubo representantes de todos los signos políticos que recorrieron los metros que separan el Triunfo de Plaza Nueva para exigir que las dos nuevas secciones de lo penal no se marchen a Sevilla y Málaga.

La marcha comenzó hacia las 12:00 de la mañana. Cientos de personas recorrían minutos antes las calles más céntricas como San Antón o "Gran Vía con destino al Triunfo, el lugar elegido por la plataforma convocante, Justicia por Granada, para iniciar la protesta. Rozadas las doce los asistentes iniciaron el camino al grito de "Aquí está el Tribunal, no una sucursal"; "Catalá escucha Granada está en la lucha" o Granada es de Andalucía recuerda lo que dice el Estatuto de Autonomía" seguido de "Granada ya no se calla" o "No hay despiece del Tribunal".

Entre los representantes políticos que asistieron a la movilización se encontraban el alcalde de Granada, Paco Cuenca junto a algunos de los concejales del Ayuntamiento como Ana Muñoz, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, o la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez o la consejera de Salud, María José Sánchez. Por parte de los populares también hubo una gran representación con la presencia del presidente del partido, Sebastián Pérez, la portavoz del grupo municipal popular, Rocío Díaz, o concejales como Francisco Ledesma. La diputada nacional por Podemos, Ana Terrón o la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez también asistieron a una marcha que contó con representantes de Ciudadanos, con Lorena Rodríguez o el portavoz en la capital, Manuel Olivares. Todos los colores en una marcha que también contó con un amplio respaldo ciudadano. En total, más de 9.000 personas se manifestaron según la Policía Local y la Policía Nacional que, a diferencia de otras movilizaciones, por primera vez también se pusieron de acuerdo con las cifras. Según la organización, la protesta superó los 20.000 participantes.

"Hoy estamos aquí para evitar que el TSJA quede sin contenido y por tanto defender a Granada como capital judicial de Andalucía", explicó ayer el representante de la plataforma, Juntos por Granada, que encabezó la marcha junto al decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres.

No obstante y aunque la reivindicación se centra en la justicia en esta ocasión, Girón destacó que Juntos por Granada representa muchas otras cosas. "Es el grito del hartazgo de que esta ciudad sea siempre la que tiene que perder. Ya está bien de casi 40 años perdiendo instituciones, peso en el contexto andaluz y nacional", añadió el representante quien recordó como, bajo el lema Juntos por Granada, "afloran todas la reivindicaciones que en los últimos meses está ciudad ha puesto de manifiesto", refiriéndose a otras luchas ciudadanas como el AVE, o los dos hospitales.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, destacó que "confía en que finalmente impere la sensatez y algo que no tiene razones técnicas ni objetivas para producirse, sino solo políticas y localistas, no ocurra y se reconduzca la situación".

La marcha, en la que estuvieron presentes distintos magistrados finalizó en Plaza Nueva donde se leyó un manifiesto minutos después de recrear la festividad de la Toma de Granada con el clásico 'Granada qué', que a no todos gustó. "El pacto era que la capital política fuera en Sevilla y la judicial en Granada y no se lo van a llevar", destacó uno de los integrantes de la plataforma subido a un escenario instalado a las puertas de la Real Chancillería. Después tuvo la palabra Luis Chacón quien agradeció la respuesta masiva por parte de la ciudadanía. "Este palacio lleva cinco siglos acogiendo un tribunal superior que fue supremo de España, no va a dejar de serlo porque Andalucía se constituyó sobre un pacto vertebrador entre la Andalucía oriental y la occidental en la que Granada le correspondía, le corresponde y le corresponderá ser la capital judicial y no vamos a permitir que ocurra lo contrario".

Después, el representante de la plataforma César Girón leyó un manifiesto que hizo hincapié en la preocupación con la que los granadinos viven estos días ante el desmantelamiento de la capitalidad de la justicia, que le corresponde por derecho propio desde la constitución de la autonomía. La lectura del manifiesto concluyó con una declaración de intenciones: los ciudadanos no están dispuestos a rendirse. "Tal vez sea el mayor atentado que pueda perpetrarse contra Granada".