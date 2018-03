La presión ciudadana logra paralizar la licitación del servicio de animales

La presión ciudadana ha logrado paralizar la licitación del servicio de recogida de animales que implicaba el fin de la actividad de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas tras treinta años de servicio. Según informaron ayer a través de un vídeo compartido en Facebook, el pasado viernes mantuvieron una reunión en el salón de plenos de la Diputación de Granada con la diputada encargada de este servicio, el asesor del presidente y el técnico del área para tratar el asunto junto a un número importante de representantes de asociaciones como Amigos de los Animales, la Asociación Por patas.

La unión de todos los colectivos logró la paralización de la licitación que ahora será analizada en reuniones para avanzar hacia un modelo que contente a todos. No obstante, la actual organización encargada del servicio va a continuar con la recogida de firmas iniciada para garantizar que continua prestando su labor. "Por favor. Seguid difundiendo. Hemos conseguido la paralización de la licitación pero no nuestra meta", indicó la Sociedad Protectora de Animales y Plantas a la vez que compartió la petición que circula en Change.org y que exige que sea esta organización la que continúe gestionando el servicio. La protectora, que ha conseguido más de 12.000 firmas de apoyo, denuncia que con los plazos marcados por Diputación no disponen de tiempo para preparar una salida digna a los 83 perros y 23 gatos que viven en las instalaciones de Fuente Vaqueros.