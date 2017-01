"No veo claro que el tren vaya a llegar en otoño"

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, mostró ayer su incertidumbre ante la insistencia del Gobierno central a la hora de asegurar que el AVE llegará a la capital en el próximo otoño. En ese sentido, el mandatario provincial afirmó "no ver claro" que pueda llegar en la fecha anunciada como se han comprometido desde el Ministerio de Fomento. No obstante, Entrena mostró su confianza en que así ocurra pese a no tratarse del modelo de Alta Velocidad que defiende su partido. Esto es con la construcción de la variante sur en Loja y el soterramiento de las vías a su entrada por el barrio de La Chana en la capital.

Sobre esto último apuntó que Granada tendrá más "oportunidades morales" de demandar con más "fortaleza" el soterramiento si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyen soterramientos de trenes en otras ciudades. Y es que en las últimas semanas el ministro del ramo ha mostrado su intención de impulsar esta actuación en Bilbao y Vitoria.