La 'coartada' de los ediles del PP: "En todos los parques hay kioscos"

Los concejales del PP imputados por el caso Serrallo han pasado en apenas unos días del respaldo incondicional del partido a la expulsión automática si acaban sentados en el banquillo de los acusados. El cerco se acabó de estrechar después de que la Audiencia desestimara el recurso que presentaron contra su imputación la semana pasada, por lo que su futuro judicial y político depende del segundo recurso que plantearon ayer contra su procesamiento. Los concejales y exconcejales piden el archivo y sobreseimiento de la causa después de que la propia Audiencia respaldara la actuación de la jueza María Ángeles Jiménez al considerar que el auto "no carece de fundamentación".

La defensa de María Francés, Telesfora Ruiz y Juan Antonio Fuentes incide en que "se está sometiendo a la pena de banquillo" a los concejales y subraya que en la junta de gobierno del 26 de julio de 2012 "no se aprobaron instrumentos de planeamiento, ni proyecto de urbanización, ni parcelaciones ni licencias de ningún tipo". En este sentido, defienden que "no se ha probado por nadie" que el acuerdo fuera ilegal, ya que únicamente se abordaron los horarios del parque infantil El Serrallo. "Es hecho notorio exento de prueba que en casi todos los parques y plazas existen kioscos", continúan para apostillar que, en ningún caso, votaron que estos terrenos se usaran como discoteca. Respecto a la jurisprudencia que cita la jueza con el caso Nevada, señalan que la jueza "puede haberse equivocado involuntariamente" ya que esta sentencia "fue anulada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Rocío Díaz insiste en que la intención del PP es recuperar cuanto antes la Alcaldía

Por último, los concejales defienden que no se limitaron a votar y que comprobaron que los informes técnicos y jurídicos eran favorables, a diferencia del edil Vicente Aguilera que afirmó que no sabía lo que votaba, además de alegar que no se ha probado cuál es la norma jurídica que han infringido y no se conocen pruebas incriminatorias, por lo que de no sobreseerse el procedimiento "se estará ante una vulneración del principio de presunción de inocencia".

El recurso de Juan Antonio Mérida y Juan García Montero incide en que no existen "indicios racionales de criminalidad". "Por el contrario, de la lectura del auto pudiera determinarse más una actuación negligente o poco diligente en el ejercicio de sus funciones, pero en ningún caso se concreta indicio alguno por el que pueda ser califica de dolosa o intencionado".

Mientras, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, defendió ayer "la presunción de inocencia" de los seis concejales de su grupo procesados en el caso Serrallo y pidió "esperar" a que la justicia resuelva el recurso que han presentado, aunque garantizando en todo caso que el partido tomará las medidas necesarias en el momento oportuno, tal y como avanzó el pasado lunes el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que dio una vuelta de tuerca al afirmar que "serán expulsados" si se acaba abriendo juicio oral.

Rocío Díaz se remitió a las palabras de Moreno y defendió que en el PP son "gente seria" y creen "firmemente en Granada", de modo que se tomarán "las medidas que haya que tomar en el momento en que se tengan que tomar". La portavoz avanzó que, como portavoz municipal, trasladará a sus compañeros la decisión que acabe adoptando el partido. No obstante, incidió en que sus compañeros han recurrido el auto que cerró la instrucción del caso Serrallo, procesando a un total de 17 personas, y transformando las diligencias abiertas en procedimiento abreviado.

Preguntada sobre si cree que la situación es "insostenible" para el PP de Granada tras las causas judiciales abiertas en relación con su gestión en el Ayuntamiento y toda vez que "el objetivo es recuperar la Alcaldía", Díaz incidió en que recuperar el gobierno local es el propósito de su partido.