Un código postal de premio

Cádiar en general y los clientes del restaurante La Ruta de la Alpujarra en particular son los únicos granadinos que no pueden quejarse del Sorteo Extraordinario del Niño. La lotería no fue especialmente dadivosa con la provincia, y pasó de largo por 171 municipios granadinos, y solo se paró en la localidad alpujarreña para repartir 525.000 euros.

Y todo, por la similitud entre el número agraciado con el segundo premio del sorteo, el 18.442, y el código postal de Cádiar, el 18.440. El propietario del restaurante La Ruta de la Alpujarra, Modesto Ortiz, aseguró ayer que la elevada demanda de billetes con el código del pueblo hizo que se agotara pronto, así que los clientes que llegaron más tarde fueron corriendo números, hasta llegar al 18.442.

Aunque no es la primera vez que Ortiz reparte suerte -ya había vendido billetes premiados de Bonoloto y Euromillones-, sí es la más cuantiosa. El delgado provincial del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, Enrique González, indicó ayer a Efe que el despacho ubicado en el restaurante alpujarreño consignó siete décimos del número agraciado, con 75.000 euros por décimo.

El propietario del restaurante, poseedor también de uno de los décimos premiados, indicó ayer a este periódico que tras recibir la noticia varios de los agraciados acudieron al establecimiento para compartir su alegría, descorchar botellas de cava y brindar por que la suerte les había sonreído. En cualquier caso, Modesto Ortiz asegura que muy probablemente esa suerte también haya viajado fuera del municipio de Cádiar, ya que La Ruta de la Alpujarra "es un sitio de paso" y habrá gente de fuera que se haya hecho también con el número premiado.

El segundo premio del Sorteo Extroardinario del Niño, que cierra oficialmente la Navidad, no solo benefició a Cádiar, sino que regó a todas las provincias andaluzas excepto a Sevilla. El 18.442 se ha vendido también en Carboneras (Almería), Cádiz capital y San Fernando, Fuente Palmera (Córdoba), Niebla (Huelva), Martos (Jaén) y Alameda (Málaga).

Entre los 'benefactores' de los premiados en Andalucía, además del restaurante de Cádiar, se encuentran un pequeño comercio llamado 'El Pelotazo', un bar y una papelería, además de administraciones tradicionales.