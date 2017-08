La capital colabora con la Junta para destapar alojamientos ilegales

Granada continua trabajando para ofrecer un turismo de calidad sostenible. Para ello, tal y como explicó ayer la concejal de Turismo, Raquel Ruz, se están haciendo todos los esfuerzos por ofrecer los mejores servicios en una ciudad donde se vigilan de cerca las despedidas de soltero o los apartamentos turísticos o regular las terrazas. "Hay que buscar la excelencia", dijo ayer la concejal quien destacó como la labor de la Policía Local resulta fundamental para ejercer el control de estas prácticas que no "representan" a la ciudad.

Sobre los apartamentos turísticos, en concreto, la edil remarcó como "siempre hemos optado por un turismo de calidad y no de cantidad por lo que apoyamos los servicios que se adaptan y cumplen con los preceptos legales". Pero además, y aunque la capital se muestra vigilante ante esta práctica, Ruz relató como el control forma parte de las competencias de la Junta de Andalucía. "Me consta que están haciendo un trabajo fantástico pues han sacado a la luz muchos alojamientos que no cumplían con la normativa", destacó Ruz que estaba acompañada por el Jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, quien relató como, ante cualquier detección de ilegalidad se da aviso a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional.

Por otra parte, y dentro de ese afán por promocionar la ciudad, Ruz destacó que continúan trabajando para ampliar el bono turístico que cada vez tiene más éxito. "En lo que llevamos de año ya hemos vendido lo mismo que en 2016", destacó Ruz quien relató como, en un futuro próximo, la capital ofertará nuevos tipos de bonos con visitas que no siempre incluirán la Alhambra para poder vender más. El hecho de que el bono actual incluya el monumento hace que la ciudad tenga limitaciones de venta diarias. Sin la Alhambra en el pack, el número de billetes se multiplica. "También vamos a crear un modelo con la visita a jardines o nocturna", remarcó la edil que busca con esta iniciativa "aumentar las pernoctaciones, el gasto medio del viajero y fomentar el turismo de calidad y sostenible".

Pero la partida no solo juega en Granada. La capital participa de forma activa en el eje Andalusian Soul junto a Sevilla, Málaga y Córdoba. Ciudades que han mantenido un encuentro para determinar la estrategia de este eje que busca llevar la comunidad fuera de las fronteras. En la reunión mantenida en Sevilla se definió la participación del eje en la feria internacional JATA 2017 (Japón) y en la FIT (Buenos Aires). Además, se apostó por abrir el eje a la iniciativa privada y, dentro del área de comunicación y marketing, lanzar un vídeo promocional de las cuatro ciudades y una web propia.